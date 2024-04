Campionati Nazionali Assoluti Open UnipolSai di tuffi alla Monumentale

È l'appuntamento tuffistico per antonomasia. Nella storica piscina Monumentale, costruita insieme allo Stadio Comunale, ora Stadio Olimpico Grande Torino, nel 1933 e ristrutturata nell'ambito dei lavori per i Giochi Olimpici invernali nel 2006. Per i suoi 91 anni la Monumentale, che un mese fa ha ospitato l'Otto Nazioni giovanile di tuffi, riceve i campionati nazionali assoluti open UnipolSai di tuffi; tradizionale trials della stagione di trampolinisti e piattaformisti. Gare da venerdì 12 a domenica 14 aprile, solo tuffi liberi e finali trasmesse in diretta e differita tv su Rai Sport con la telecronaca di Stefano Bizzotto e il commento tecnico di Massimiliano Mazzucchi.