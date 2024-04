Il campione torinese Christian Zahe premiato dall'Assessore Carretta

Lunedì 15 aprile alle ore 12 in via Corte d'Appello 16 (2° piano) l'assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta, premierà Christian Zahe, atleta torinese di thai boxe che vanta titoli come quello di Campione del Mondo di K1 WKN, Campione del Mondo di muay thai WPMF e campione del Kawila Stadium di Chiang May in Thailandia. Christian Zahe sarà uno dei protagonisti dell’edizione 2024 di Thai Boxe Mania che si terrà sabato 20 aprile al Pala Gianni Asti, occasione in cui combatterà il suo ultimo match prima del ritiro.