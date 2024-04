La Tecnoengineering Moncalieri in trasferta a Mantova

In quanto a domani, quello di San Giorgio è senza dubbio uno dei campi più difficili del Girone A. Certe di essere almeno al 5° posto e con l’obiettivo di finire la stagione da 4° piazza, le mantovane hanno collezionato 16 vittorie in 24 incontri, con una differenza canestri di oltre 270 punti a proprio favore. Parliamo infatti la seconda miglior difesa del Girone A, con 1370 punti subiti (57 a partita). Soltanto la capolista Derthona (1353) sta facendo meglio. Come in difesa, anche in attacco le mantovane si sono dimostrate squadra lunga e profonda, con sei giocatrici tra i 7 e 14 punti di media. La più pericolosa è probabilmente Orazzo. Per lei, in oltre 31 minuti a partita, quasi 14 punti col il 40% da due, 30 da tre e 90 dalla lunetta, a cui aggiunge 6,5 rimbalzi e 2,5 assist.

Dopo la bella vittoria di sabato delle Lunette, San Giorgio sarà certamente attenta in difesa su Cicic (15,1 punti a partita), ma soprattutto sul reparto lunghe gialloblù che contro Carugate ha firmato una delle migliori performance della stagione con Salvini (13 punti, 9 rimbalzi), Cordola (10 e 7) e Jakpa (10 e 4), autrici di 33 punti, 20 rimbalzi, 8 assist e 51 totale di valutazione. All’andata, al PalaEinaudi, è finita 55-45 per San Giorgio.

Palla a due domani alle 20:30 al Palazzetto Marco Sguaitzer, via Rino Gaetano 19/21, 46100 Mantova (MN).

Arbitri: Di Franco, Spinelli.