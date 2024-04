La Reale Mutua Torino ’81 Iren a Monza contro il Como Nuoto Recoaro!

I gialloblù sono terzi in classifica, a pari punti con Brescia Waterpolo e Chiavari Nuoto, arrivano da tre successi consecutivi e sono vogliosi di rialzare la testa dopo la prestazione sottotono di sabato scorso contro il Lavagna. Il Como, invece, si trova al nono posto in classifica, non trova i tre punti da undici giornate e vorrà ritornare alla vittoria davanti il pubblico di casa.

Simone Aversa presenta il match: «Inizia l’ultimo mese di regular season e dobbiamo ancora conquistare il posto ai play-off. La trasferta di domani non si può sbagliare, il Como, nonostante non abbia una classifica buona ha uno spiccato spirito di squadra e cercherà di fare punti per togliersi dalle zone calde della classifica. Noi abbiamo chiaro il nostro obiettivo stagionale e non dobbiamo sottovalutare alcun dettaglio. Non guardiamo la classifica ed entreremo in acqua per dimostrare la nostra superiorità tecnica».

La partita si disputerà sabato 13 aprile alle ore 19:00 presso la piscina Pia Grande di Monza. Il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “ASD Como Nuoto Recoaro”.

DICIANNOVESIMA GIORNATA DI SERIE A2M:

Chiavari Nuoto – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

R.N. Arenzano – Brescia Waterpolo

Netafim Bogliasco 1951 – R.N. Florentia

Lavagna 90 – C.S. Plebiscito Padova

C.N. Marina di Carrara – President Bologna

Como Nuoto Recoaro – Reale Mutua Torino ’81 Iren

LA CLASSIFICA

R.N. Florentia 52, Netafim Bogliasco 1951 44, Reale Mutua Torino ’81 Iren 38, Chiavari Nuoto 38, Brescia Waterpolo 38, R.N. Arenzano 24, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 20, Lavagna 90 20, Como Nuoto Recoaro 12, C.N. Marina di Carrara 11, C.S. Plebiscito Padova 9, President Bologna 6.