Fulgor Basket: è andato in scena il secondo business matching

Ad aprire la serata i saluti istituzionali del padrone di casa, ex presidente della Fulgor, Marco Padulazzi. A seguire gli interventi di alcuni dei Sindaci del territorio presenti: Marcella Severino (Stresa), Daniele Berio (Omegna) e Alessandro Monti (Baveno), quest’ultimo molto legato a Fulgor Basket.

La serata è stata ricca di spunti, con momenti emozionali alternati a vere e proprie occasioni per fare rete e scoprire le opportunità legate al brand Fulgor. Ad impreziosire l’incontro le parole di Francesca Paffoni, la quale ha ricordato la passione per questi colori da parte del padre, Ugo Paffoni, indimenticato presidente del Club. Francesca Paffoni ha anche augurato i migliori successi, non necessariamente legati ai risultati sportivi, ma anche relativamente alla crescita dei giovani e della passione attorno a tutta la società. Poi il Settore Giovanile e Minibasket, con Michele Burlotto e il ricordo di un’emozionante lettera ricevuta da Kenzio Bellotti, il quale chiedeva di non dimenticare la ragione per cui è nata la Fulgor: «Insegnare ai giovani, specialmente ai giovanissimi, che lo sport è maestro di vita». Ha parlato anche il capitano della prima squadra, Jacopo Balanzoni, il quale ha ringraziato i partner presenti a nome di tutto il gruppo Serie B.

Due sponsor particolarmente in target con l’evento hanno potuto presentare il proprio business e, dopo il saluto e ringraziamento finale del presidente Angelo Nigro, la serata è proseguita davanti ad un gustosissimo buffet offerto dalla cucina del Grand Hotel Des Iles Borromées.

Il presidente Angelo Nigro: «Non posso che ringraziare tutti gli sponsor che ieri hanno voluto seguirci in questo viaggio, volto ad approfondire la conoscenza del nostro Club, dei valori che veicoliamo e dei progetti che abbiamo intrapreso. Sono convinto che ritrovarsi, di tanto in tanto, faccia bene a tutti. Essere parte di questo Club è per me un onore e credo che per ciascuna delle persone ieri in sala sia un grande piacere! Insieme possiamo continuare a programmare per i giovani, per avere uno spettacolo di alto livello in campo e per essere un importante punto di partenza di iniziative sociali nel nostro territorio».

Molti di questi partner hanno già rinnovato la propria partnership, con la volontà di programmare un futuro sempre più ambizioso per la Fulgor.