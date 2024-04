Il Bcc Derthona Basket attende Empoli

Ultimo turno casalingo di regular season per la formazione di Cutugno che riceve la visita ( sabato 13/4 ore 18 ) di una Use Rosa Empoli desiderosa di mettere nel carniere i due punti che certificherebbero ufficialmente l’accesso ai playoff promozione per le ragazze di Cioni anche se in realtà, classifica e calendario alla mano, sembra davvero assai improbabile che le toscane possano restare escluse dagli spareggi per la A1.

Le prossime avversarie delle giraffe sono reduci da una bruciante, e probabilmente immeritata, sconfitta interna subita all’overtime contro Broni, al termine di una gara tiratissima ma che ha suscitato non pochi rimpianti nelle empolesi che hanno avuto, più delle ospiti, l’opportunità di chiudere vittoriosamente la sfida sia al termine dei tempi regolamentari che del supplementare. Use che forse è stata, a livello di risultati, leggermente al di sotto rispetto ai pronostici della vigilia che la ponevano tra le prime tre-quattro formazioni del girone, in virtù di un roster sicuramente molto competitivo e completo, sia dal punto di vista tecnico che fisico.

Forse, anche a causa di qualche infortunio, è mancata un po’ di continuità visto che la squadra ha alternato prove molto convincenti ad altre in cui si è fatta sorprendere da avversarie che, sulla carta, parevano abbordabili. E’ fuori discussione però che la rosa empolese è di assoluto rilievo e la vittoria contro Costa Masnaga, ad esempio, ne è una chiara dimostrazione così come anche la gara di andata contro l’Autosped, seppur persa, fu per la gran parte del tempo condotta dall’Use che solo nelle battute finali venne superata, non senza qualche legittimo rammarico, dalle castelnovesi.

D’altro canto basta scorrere l’elenco delle giocatrici della formazione di Cioni per rendersi conto del valore della compagine biancorossa, a partire dalla play Castellani, una delle registe più interessanti di tutta la A2, e dal suo cambio (ma spesso impiegata da guardia) Merisio, giovanissimo prospetto di scuola Geas e, sempre per restare in tema di esterne, con le indigene Ruffini ed Antonini e con l’esperta italo argentina Villaruel, con alle spalle moltissime stagioni nella categoria; avvicinandosi a canestro troviamo l’italo bulgara Stoichkova (anche lei da anni in A2) cui si affianca Manetti, proveniente anch’essa dal vivaio empolese mentre nel pitturato giostrano la lettone Miscenko e l’italiana (di scuola Battipaglia) Patanè.

Non si va troppo lontano dalla verità affermando che questa squadra ha tutte le carte in regola per diventare la mina vagante dei playoff e sarà sicuramente un osso assai duro per chi la affronterà negli spareggi. In casa Autosped la partita di sabato riveste una grandissima importanza perchè con un successo le giraffe si assicurerebbero matematicamente il primo posto del girone al termine della stagione regolare, garantendo così il vantaggio del fattore campo in tutti i turni di playoff; non sarà però compito facile per le castelnovesi perchè la Use ha dimostrato di poter rappresentare un ostacolo assai duro, come si era visto nello scontro diretto pre-natalizio.

Il Bcc, oltretutto, oltre a qualche problema legato agli infortuni, nelle ultime uscite è parso un po’ discontinuo, alternando momenti di ottima pallacanestro ad altri meno brillanti; sarà fondamentale, soprattutto in considerazione dell’avvicinarsi degli spareggi, tornare ad avere una maggiore costanza di rendimento. Ed importantissimo sarà, come sempre, l’apporto dei nostri splendidi tifosi che siamo certi che anche sabato gremiranno il Camagna non facendo mancare il loro grandissimo e graditissimo supporto.