Pallacanestro Chivasso cede conto Rivarolo nella quarta giornata poule salvezza di Serie C

Un derby sentito, vista l’importanza dei due punti nell’ottica della corsa salvezza, poiché Chivasso è tristemente ultima con 0 vittorie all’attivo, mentre Rivarolo arriva al PalaBlatta col record di una vittoria e due sconfitte.

Tutte premesse per attendersi una gara dura, intensa, a punteggio basso e ricca di tensioni ed emozioni. Premesse che si sono concretizzate sul campo di gioco, dove le due formazioni si sono affrontate a viso aperto fin dalla palla a due, prediligendo difese a uomo allungate a tutto campo - che costringono le squadre ad arrivare al tiro al limite dei 24” di gioco – lottando con intensità a rimbalzo sotto entrambi i tabelloni, giocando alla pari per buoni tratti di gara, anche se Rivarolo ha saputo gestire meglio il ritmo gara, conducendo nel punteggio per tre quarti, mettendo pressione mentale ai chivassesi e reggendo l’urto del rientro biancoverde senza disunirsi.



La chiave della vittoria di Usac è stata proprio la forza mentale e la compattezza del gruppo squadra nel terzo periodo di gioco ed nei minuti iniziali dell’ultimo quarto, fasi della gara in cui Chivasso risale dal -10 e sorpassa, ma fallisce il colpo dell’allungo, mentre Rivarolo non affonda, si compatta ancor di più e ritrova la solidità difensiva, in grado di recuperare palloni, trasformati in punti preziosi per il nuovo sorpasso sul 42-45 del 32’.



Ma procediamo con ordine e riavvolgiamo il film del match. Palla a due vinta dagli ospiti rivarolesi e primo vantaggio esterno, cui risponde Bertino con una tripla da 8 metri che vale il controsorpasso chivassese. Gli attacchi però faticano ad entrare in ritmo, le difese sono molto attente e serve la seconda tripla di Bertino per scardinare l’area blu. Sul 6-3 Rivarolo si ridesta, domina a rimbalzo offensivo, costringe Chivasso a tentare tiri mal costruiti sul finire dei 24”, e s’invola sul 8-17 grazie a Ferraresi, Abrate e Sconfienza, prima che la tripla di Villata ed i due punti di Greppi chiudano il primo quarto sul 11-17.



Anche nel secondo periodo il tema della gara non cambia: Rivarolo mantiene 8 punti di vantaggio fino al 7’, poi Chivasso risale fino al 22-24, ma spreca occasioni su occasioni, non segna per 5’ consecutivi e così Rivarolo trova respiro chiudendo la prima metà di gara sul 22-28.



Nel terzo periodo gli ospiti sembrano ancora in controllo del match grazie a due triple consecutive di Pucci, ma Chivasso finalmente trova fluidità in attacco e sospinta da Pecchenino (2 triple in fila), Bertino e Villata risale fino al 40-40, sbagliando il libero del sorpasso sulla sirena con Pagetto. Sorpasso firmato ancora da Pecchenino in apertura di ultimo quarto, cui risponde una tripla ad alto grado di difficoltà di Abrate, che riconsegna l’inerzia nelle mani rivarolesi. Abrate, Pucci ed Aralla diventano i terminali offensivi, mentre Chivasso si affida a Bertino per restare attaccati al match fino al 49-49 a 4’ dalla fine. A questo punto Rivarolo blinda nuovamente l’area, Chivasso non segna mai, mentre Rivarolo capitalizza dalla lunetta i falli avversari ed i tre tecnici fischiati a coach Giardino, Vettori e Greppi e l’antisportivo di Bertino nel minuto finale.