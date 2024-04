Collegno Basket fa visita alla capolista

Ultima trasferta del girone Playout Nord-Ovest per i Lions di coach Comazzi che al momento sono in 4° posizione a quota 14 punti. Ad attendere Collegno c’è la capolista Olimpia Legnaia (18 pt), reduce da una striscia di cinque vittorie. All’andata i fiorentini sono riusciti a strappare i due punti in volata (64-61), trascinati dai 15 di Del Secco e dai 26 combinati dal duo Bruno-Cherubini. Per Collegno in quell’occasione in doppia cifra Tiagande (23) e Tarditi (14).

Legnaia, allenata da coach Zanardo, è già matematicamente salva da un pezzo. Anche per Serravalle e Oleggio (entrambe 16 pt) è sostanzialmente fatta, mentre Collegno (14 pt) si trova a +4 dal sesto posto occupato al momento da Sestri. Un sesto posto, che ricordiamo, significa secondo turno di Playout. Già certe della retrocessione Savigliano (6 pt) e Campus Piemonte (4 pt). In mezzo a Collegno e Sestri c’è Castelfiorentino, che questo weekend ospita Oleggio Magic Basket, mentre i liguri affrontano in casa Campus Piemonte. Ultima giornata proprio tra Collegno e Sestri, il 20 aprile alle 20:30 al PalaCollegno. Potrebbe essere una sfida di cartello, oppure no. Tutto dipende dai risultati di questa settimana.

Tra le fila dei Lions, reduci dalla bella vittoria casalinga con 4 giocatori in doppia cifra (Fracasso 24, Tiagande 18, Tarditi 14, De Bartolomeo 11), non si segnalano problemi fisici importanti. Tutto pronto, dunque, per un pomeriggio di grande basket.

Palla a due domani alle ore 18:00 al Palafilarete di Firenze - Via Del Filarete 5, Firenze (FI).

Gli altri impegni della 3° giornata di ritorno:

Serravalle - Savigliano

Castelfiorentino - Oleggio

Sestri - Campus Piemonte

CLASSIFICA

OLIMPIA LEGNAIA (*8) 18

SERRAVALLE (*8) 16

OLEGGIO BASKET (*8) 16

COLLEGNO BASKET (*8) 14

CASTELFIORENTINO (*2) 12

PALLACANESTRO SESTRI (*6) 10

SAVIGLIANO ASD (*6) 6

CAMPUS PIEMONTE (*2) 4

*Punteggio ereditato dalla prima fase