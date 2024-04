U12 Baseball: a Novara “Open Draft” del Team Italy

In vista della partecipazione al prossimo Campionato Europeo U12 di Baseball che si disputerà dal 2 al 6 luglio in Germania, al fine di favorire sia il lavoro di selezione che la logistica delle società, la FIBS ha programmato alcuni “Open Draft” distribuiti su tutto territorio nazionale. Le società potranno segnalare al massimo quattro atleti, di cui due da inserire nell’attività e due ‘riserve’, i quali saranno chiamati nel caso in cui i numeri lo permettano. Gli “Open Draft” sono riservati esclusivamente a ragazzi e ragazze nati negli anni 2012 e 2013, i quali abbiano consolidate abilità tecniche ed esperienza agonistica.