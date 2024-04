CUS Torino e Rari Nantes: inaugurata la piscina di Moncalieri

Presenti il Sindaco del Comune di Moncalieri, il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio e il Presidente della Rari Nantes Torino Enzo Bellardi.

La struttura funzionale dell’impianto natatorio di via Matilde Serao 2 – Moncalieri risulta cosi? costituita:

- vasca nuoto 25x12,50m con profondità variabile 1,25-1,80 m per lo svolgimento delle attività di scuola nuoto, nuoto libero, avviamento alle attività agonistiche di pallanuoto, nuoto artistico, nuoto per salvamento e dell’acqua fitness

- vasca ricreativa delle dimensioni di 4x10 m con profondità costante 1 m per lo svolgimento delle attività di acquaticità baby-bambini e per acqua fitness.