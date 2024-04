Sconfitta di misura a Trento per la Bertram

Sconfitta in volata alla Il T Quotidiano Arena per la Bertram Derthona. Opposta alla Dolomiti Energia Trentino, appaiata in classifica prima della palla a due, la squadra allenata da De Raffaele parte bene e conduce per oltre trenta minuti, ma subisce il break decisivo degli avversari negli istanti finali della gara. Nonostante i tentativi di rimonta operati sino alla sirena finale, i Leoni escono sconfitti dalla Dolomiti Energia al termine di quaranta minuti combattuti.

Avvio di primo quarto all’insegna dell’equilibrio alla Il T Quotidiano Arena. Alla grinta di Biligha risponde prontamente Kamagate, grande protagonista dei primi minuti di gioco (9 punti in 8’) prima di patire un infortunio alla caviglia che lo costringe in panchina. La tripla in transizione di Weems a 40” dalla fine del quarto fissa il punteggio dei primi 10 minuti sul 16-24 per i Leoni. Nella seconda frazione Trento prova a ricucire con 2 triple consecutive. La Bertram fatica a trovare la via del canestro nei primi minuti di gioco, prima di sbloccarsi trascinata da Baldasso. Nella seconda metà di frazione botta e risposta tra le due squadre con alte percentuali al tiro per entrambe con il Derthona sempre a condurre. All’intervallo lungo il punteggio è 41-47.