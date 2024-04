La Tecnoengineering Moncalieri regge due tempi contro Mantova

Nonostante l’assenza dell’ultimo minuto di Cicic , l’avvio di partita è tutto gialloblù. L’avversario è di primissima fascia: 32 punti all’attivo e seconda miglior difesa del campionato. La Tecnoengineering scende però in campo con la giusta faccia e trova anche la doppia cifra di vantaggio grazie alle triple di Mitreva, Landi, Cordola e alle giocate nel pitturato di Pasero. Dopo poco più di tre minuti il tabellone dice 14-4 per Moncalieri. Dalla seconda metà del quarto, San Giorgio inizia a difendere per davvero: blinda il canestro e poco alla volta ricuce nell’altra metà campo lo strappo. Il controparziale riapre così la partita e la indirizza sui canali mantovani. Dopo aver toccato il -2 (e il primo svantaggio della partita), ci pensa Mitreva a portare la parità a quota 16 dopo il primo quarto.

Una parità che dura a lungo, proprio grazie a un’ispiratissima Mitreva (autrice di 7 punti nel 2° quarto e 18 a fine partita) e alla buona difesa in area per le ragazze di coach Terzolo. A 3’ dall’intervallo Giordano firma il -3, ma San Giorgio risponde alla grande con Fietta e Novati, trovando in un attimo il +9. Ancora una volta è Mitreva a firmare gli ultimi due del parziale. Si va negli spogliatoi sul 32-25 per le padrone di casa.

Al rientro in campo le lombarde alzano ancora di più intensità difensiva e ritmo in attacco, trovando il +15 dopo appena 2:30’ di gioco. La fiammata è targata Orazzo-Fietta e scavalca ben presto anche oltre quota 20. La Tecnoengineering risponde un paio di volte con Pasero e alla fine guadagna il -16 alla penultima sirena.

Gli ultimi 10’ sono però tutti mantovani. Dell’Olio e Cremona solcano l’ultimo e decisivo gap e firmano il +31 alla boa del quarto. San Giorgio non deve fare altro che gestire gli ultimi possessi per portare a casa una meritata vittoria.

Il prossimo e ultimo incontro di stagione regolare è in programma domenica 21 aprile alle ore 18:00 al PalaEinaudi di Moncalieri contro Broni. Gli accoppiamenti dei playout sono ancora da definire in base ai risultati di domani e dell’ultima giornata.

San Giorgio MantovAgricoltura 75

Tecnoengineering Moncalieri 46

Parziali (16-16; 16-9; 22-13; 21-8)

San Giorgio MantovAgricoltura: Fietta*11, Novati 7, Liorente* 8, Petronio* 4, Orazzo* 14, Dell’olio 14, Cremona 7, Nwachukwu, Ndiaye, Bottazzi 10, Veghini, Benatti. All.re: Logallo. Ass: Purrone, Gianfreda.

Tecnoengineering Moncalieri: Pasero* 12, Landi* 3, Mitreva* 18, Salvini*, Jakpa* 6, Carnevale Schianca, Cordola 3, Giordano 2, Iagulli, Ramasso, Nicora 2. All.re: Terzolo. Ass: Lanzano, Sciannimanico.