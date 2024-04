Il Bcc Derthona Basket batte Empoli e si assicura la prima posizione in regular seson

Ancora una vittoria per la formazione di Cutugno che batte con merito l’ Use Rosa Scotti Empoli e si assicura matematicamente, con un turno di anticipo, il primo posto in classifica al termine della regular season; per quanto si tratti di un traguardo platonico, visto che poi tutto si deciderà nei playoff, è comunque la prima volta, nella storia del sodalizio castelnovese, in cui le giraffe conquistano la prima posizione al termine della stagione regolare.

Successo, come già scritto, che l’Autosped ha ampiamente legittimato nonostante la prova, per larghi tratti positiva e coraggiosa, delle toscane che hanno cercato di restare attaccate, il più a lungo possibile, alla partita; in effetti le padrone di casa, pur avendo condotto praticamente per tutti i 40′, solo negli ultimi 12′-13′ sono riuscite a dare la spallata decisiva al match. Bcc che deve rinunciare, come previsto, a Thiam e che parte con Attura, Melchiori, Marangoni, Cerino e Premasunac mentre Cioni risponde con Castellani, Merisio, Stoichkova, Manetti e Miscenko; battute iniziali caratterizzate da un sostanziale equilibrio, certificate dal 6-5 interno del 3′ ma a quel punto le giraffe alzano i giri del motore piazzando, in poco più di 2′, un 12-0 che sembra indirizzare la sfida, con la frazione di apertura che si chiude sul 23-13.

Secondo parziale che invece vede le castelnovesi trovare maggiori difficoltà in fase offensiva e così le ospiti ne approfittano per rifarsi sotto (25-29 e 27-31) riuscendo anche a ricucire un nuovo strappo delle padrone di casa (37-27) con un 5-0 che fissa il punteggio, all’intervallo, sul 32-27 per l’Autosped.

Margine che, visto l’andamento di buona parte dei 20′, non deve soddisfare del tutto il coach di casa che sicuramente negli spogliatoi si fa sentire e così la seconda parte di gara si apre con un 7-0 interno che vale il +12 (44-32 dopo 3′) con Empoli che però non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca, limitando, per buona parte della frazione, il distacco, oscillante tra i 6 ed i 10 punti; gli ultimi minuti però sono tutti delle giraffe che danno una prima, importante, spallata, alle avversarie, entrando nei 10′ finali con un significativo +15 (61-46).

Il quarto conclusivo però si apre nel segno delle toscane che tengono a secco il Bcc nei primi 3′ riportando, con un 6-0, il distacco sotto la doppia cifra (52-61) ma non appena le giraffe si sbloccano il divario tra le due compagini torna a salire, con il +14 del 36′ (68-54) che diventa una seria ipoteca per la vittoria finale dell’Autosped; ed in effetti gli ultimi minuti scorrono via senza più emozioni con le giraffe che controllano senza problemi gli ultimi, sempre meno convinti, tentativi di rimonta delle ospiti, lasciando scorrere i minuti finali in attesa della sirena che sancisce la meritata vittoria.

Scattano così i legittimi festeggiamenti per la conquista della vittoria e per la matematica certezza del primo posto finale, festeggiamenti che vedono coinvolte, insieme, le giraffe e gli splendidi tifosi che anche oggi, nonostante il caldo e l’orario insolito, hanno gremito il Camagna sostenendo a gran voce le proprie beniamine per tutti i 40′.

Affermazione importantissima anche perchè giunta al termine di una serata in cui l’Autosped ha faticato parecchio dall’arco (5/22 da 3) riuscendo però a trovare buone soluzioni da vicino nonostante abbia dovuto rinunciare, per larghissimi tratti a Premasunac, limitata da problemi di falli; anche stasera la squadra non è stata forse continua per tutti i 40′ ma sicuramente ha mostrato evidenti progressi rispetto alle ultime uscite in cui i momenti di black out erano durati più a lungo.

I due punti in palio oggi contavano tantissimo ed alla fine, nonostante la buona prova delle avversarie che non hanno lasciato nulla di intentato per cercare di mettere i bastoni tra le ruote alle castelnovesi, i due punti sono arrivati, pienamente meritati.