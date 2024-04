La Corsa di Primavera - 3° edizione

Corsa competitiva di 9,5 Km. Ludico motoria di 9,5 o 5 km di corsa, camminata, nordic walking e fitwalking. Prima delle tre iniziative legate al progetto GreenTOur. Anche per questa edizione l’obiettivo è far conoscere alla cittadinanza, le scuole, i corridori, i camminatori, ma anche gli associati delle varie realtà partner, il territorio circostante. Per avvicinarci alla gara di settembre, abbiamo deciso di organizzare questa manifestazione in uno dei Parchi più grandi e verdi di Torino: la Pellerina. Un'occasione per correre o camminare all'interno di questo bellissimo parco cittadino. Per tutte le info clicca qui. Iscrizioni on-line e da Giannone Sport in c.so Regina Margherita n.221.