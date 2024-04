Cuneo vince con Pineto e si porta avanti nella serie

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo si porta avanti nella serie di due gare su tre degli Ottavi della DelMonte® Coppa Italia vincendo 3-0 in casa contro Pineto. Una partita per nulla scontata, con un secondo e terzo set giocati punto a punto. Bene i cuneesi al servizio, altrettanto gli abruzzesi a muro. Sabato 20 aprile alle 20.00 si scenderà in campo a Pineto per Gara 2; diretta gratuita su Volleyball World TV.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Douglas schiera: Paris palleggio, Santangelo opposto, Basso e Nikacevic al centro, Di Silvestre e Panciocco schiacciatori; Sorgente (L).

Partenza sprint per i padroni di casa che sul 6-1 porta al primo time out da parte di Pineto. Loglisci al posto in Panciocco in attacco. Sul 20-13 entra Bristot al servizio per Volpato, che tuttavia termina in rete e manda Santangelo, ex di giornata, dai nove metri avversari. Doppio cambio per coach Douglas con Frac e Mignano in campo al posto di Paris e Santangelo (22-16). Entra Gottardo al posto di Dukic in seconda linea. L’ace di Codarin vale il 25-16 del primo set.

Inizio equilibrato, poi Cuneo conquista un +6 di gap e coach chiama il primo time out del secondo set (11-5). Un ottimo turno alla battuta di Di Silvestre fa rimontare e passare avanti Pineto, ma i biancoblù rimettono di nuovo tutto in parità (13-13). Dentro Bristot per Jensen nel ruolo di opposto. Un gioco punto a punto. Sul 16-17 rientra Jensen. Cuneo torna avanti e sul 21-19 Gottardo entra per Dukic. Coach Battocchio sul 21-22 chiama il time out. Sul 23 pari Capitan Botto al servizio, non tiene la ricezione di Pineto ed è Slash per Jensen. Poi il set si chiude 25-23 con un errore in attacco degli abruzzesi.

Parte con un gioco punto a punto il terzo set e prosegue così fino alla fine. L’ace di Jensen sul 20-18 vale il primo +2 e anche il time out per Pineto. Due errori ed è di nuovo parità (20-20). La chiude sul 25-22 Jensen in attacco.

MVP di serata Marin Dukic premiato da Gabriele Costamagna di Bellerofonte. Premio Fair Play all’ex di giornata, Andrea Santangelo, omaggiato di una bottiglia 958 Santero Wines e consegnata dal DG Davide Bima.

Al termine della partita Coach Battocchio: «E’ stata una settimana molto difficile, per fortuna i ragazzi sono stati bravi a rimettere testa sul lavoro da fare. Dobbiamo ancora migliorare qualcosina per andare avanti in questa Coppa».

Prossimo appuntamento con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, Gara 2 degli Ottavi della DelMonte Coppa Italia A2, che si giocherà sabato 20 aprile alle ore 20.00 a Pineto. Diretta gratuita su Volleyball World Tv.

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Abba Pineto 0

Parziali (25-16/25-23/25-22)

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile, Jensens 20, Volpato 9, Codarin 8, Dukic 14, Botto (K) 5, Staforini (L1); Bristot, Gottardo. N.e. Andreopoulos, Colangelo, Giacomini, Cioffi, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 54%; Attacco: 54%; Muri 4; Ace 1.

Abba Pineto: Paris 1, Santangelo 17, Basso 4, Nikacevic 6, Di Silvestre 4, Panciocco 9; Sorgente (L1); Loglisci 2, Mignano, Frac, Jeroncic. N.e. Msatfi, Marolla, Pesare (L2)

All.: Giacomo Tomasello.

II All.: Loris Palermo.

Ricezione positiva: 38%; Attacco: 47%; Muri 9; Ace 2.

Durata set: 23’, 32’, 29’.

Durata totale: 84’.

Arbitri: Simone Cavicchi e Antonio Giovanni Marigliano.