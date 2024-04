HCB Foxes: Luca Frigo è l’MVP della stagione 2023/24

L’attaccante mette così la ciliegina sulla torta di una stagione fatta, ancora una volta, di continuità, prestazioni solide e grandi numeri. In regular season Frigo ha messo a segno 25 punti (11 goal e 14 assist) in 46 partite, rivelandosi poi come sempre un uomo-playoff: in 12 uscite tra i quarti di finale e le semifinali ha fatto registrare quattro reti e altrettanti assist. Il plus/minus complessivo si è attestato a +10, appena 12 i minuti di penalità. Al di là dei numeri, però, l’assistente capitano dei Foxes è da anni una garanzia in ogni zona del ghiaccio, schierabile sia in powerplay che in penalty killing, fondamentale nel quale è vero e proprio maestro.