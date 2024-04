FISI-AOC: i risultati delle gare di Prali, della Val d’Isère e di Sainte Foye Tarenteise

MARGHERITA CECERE E LA SVIZZERA SHAIENNE ZEHNDER PRIME NEI GIGANTI FIS DI PRALI. DOPPIETTA DI ANDREA BERTOLDINI NELLE GARE MASCHILI Giornata intensa quella di venerdì 12 aprile a Prali, dove si sono disputati due Giganti FIS femminili e altrettanti maschili organizzati dallo Sci Club Prali Val Germanasca per recuperare gare saltate a Bardonecchia. Nel primo Gigante femminile valido per il Trofeo La Buteo, iniziato alle 7,45 sulla pista 2 del Bric Rond, successo della torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, fresca vincitrice della classifica delle discipline tecniche nel Grand Prix Italia Giovani Dicoflor.

La portacolori del Comitato FISI Alpi Occidentali ha chiuso la gara nel tempo totale di 1’,38”,62/100, staccando di 87/100 la carabiniera limonese Melissa Astegiano e di 1”,24/100 la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana. Dal quarto posto al decimo posto in classifica troviamo l’Aspirante svizzera Shaienne Zehnder dello Ski Club Ahorn-Eriswil, la verzuolese Sofia Mattio dell’Equipe Limone, la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, che è la seconda delle Aspiranti, la svizzera Linda Elsener dello Skiklub Gossau, l’altra elvetica Leandra Zehnder dello Ski Club Ahorn-Eriswil, che è terza delle Aspiranti, e infine la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli. Shaienne Zehnder ha vinto la gara 2, iniziata alle 12,30, chiudendo le due manche con il tempo totale di 1’,35”,15/100 e staccando rispettivamente di 13/100 e di 1”,23/100 Melissa Astegiano e Leandra Zehnder, quest’ultima terza a pari merito con la connazionale Seraina Schacht dello Ski Klub Buehler. Dal quinto al decimo posto in classifica troviamo Elisa Graziano, terza delle Aspiranti, la svizzera Faye Buff dello Ski Racing Club Suvretta Sankt Moritz, Matilde Casse, Margherita Cecere, l’Aspirante svizzera Elin Romer dello Ski Club Ulisbach e la sua connazionale Sarina Doerig dello Ski Club Steinegg.

Il primo Gigante maschile ha fatto registrare il successo del lecchese Andrea Bertoldini del Centro Sportivo Esercito, al traguardo con il tempo totale di 1’,35”,91/100, con 8/100 di vantaggio sul finanziere cesanese Leonardo Rigamonti e 49/100 su Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere. Completano la top ten i fratelli varazzini Carlo e Stefano Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana, l’ulcense Tomas Deambrogio del Sauze d’Oulx, primo degli Aspiranti, il bergamasco Lorenzo Gerosa del Radici Group, il valtellinese Luca Bianchi del Lecco, il valsusino Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere, secondo degli Aspiranti, e infine il valtellinese Nicolò Pedroncelli dello Ski Racing Camp. Tredicesimo assoluto e terzo degli Aspiranti il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds. Nella seconda gara doppietta di Andrea Bertoldini con il tempo totale di 1’,32”,86/100 e con distacchi rispettivamente di 20/100 su Pietro Tranchina e di 91/100 sul carabiniere limonese Edoardo Saracco. A seguire, tra i primi dieci, Lorenzo Gerosa, il fiorentino Diego Bucciardini dello Sci Club Lecco, il bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard, il genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, Nicolò Pedroncelli, il ligure Davide Damanti dello Sci Club Sansicario Cesana e Luca Bianchi. Tra gli Aspiranti Tomas Deambrogio ha preceduto l’alessandrino Pietro Ragone dello Sci Club Gressoney Monte Rosa e Giacomo Fernando Rej.

IN VAL D’ISÈRE, DENNI XHEPA TREDICESIMO IN SLALOM E SESTO IN GIGANTE NEI CAMPIONATI NAZIONALI BELGI. MARCO ABBRUZZESE SETTIMO E QUINDICESIMO IN DUE SLALOM FIS A SAINTE FOYE TARENTEISE

Sulle piste della Val d’Isère ultimi due giorni dei campionati nazionali del Belgio aperti anche ad atleti di altre nazioni. Giovedì 11 aprile lo Slalom FIS è stato vinto dal friulano Hans Vaccari del Centro Sportivo Esercito con il tempo totale di 1’,33”,05/100 e con 41/100 di vantaggio sul belga Sam Maes dello Snow Valley Racing Team, che gareggia abitualmente in Coppa del Mondo e si è quindi laureato campione nazionale. Al tredicesimo posto l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere.

Venerdì 12 aprile nel Gigante FIS affermazione dello svizzero Delio Kunz dello Ski und Snowboardclub Diemtigtal in 1’,53”,53/100, con 21/100 di vantaggio sul finanziere altoatesino Tobias Kastlunger e con 57/100 sull’esperto francese Victor Muffat Jeandet delle Douanes Française e del Club des Sports de Val d'Isére. Denni Xhepa si è piazzato sesto ad 1”,28/100. A Sainte Foye Tarenteise invece il circuito istituzionale francese dello Ski Chrono Samse Tour Technique ha proposto due Slalom FIS. Giovedì 11 aprile ha vinto Jonas Skabar del Club des Sports de Méribel con il tempo totale di 1’,40”,98/100 e si è registrato il settimo posto del poliziotto genovese Marco Abbruzzese, staccato di 1”,66/100. Venerdì 12 aprile ha invece vinto Antoine Azzolin del Club des Sports Mégeve in 1’,39”,70/100 e Marco Abbruzzese si è piazzato quindicesimo.

A PRALI, MARGHERITA CECERE E MARIA SOLE ANTONINI A SEGNO NELL'ULTIMO SLALOM FIS DELLA STAGIONE DEDICATO ALLA MEMORIA DI SERGIO SANMARTINO. IN CAMPO MASCHILE DOPPIETTA DI JACOPO FERRETTI

Sabato 13 aprile a Prali il programma delle gare FIS organizzate dallo Sci Club Prali Val Germanasca sulla pista 2 del Bric Rond si è concluso con due Slalom maschili e femminili validi per il Trofeo intitolato al compianto e indimenticato allenatore Sergio Sanmartino, scomparso nel 2021 per un male incurabile. Sergio era originario di Salza di Pinerolo, a pochi chilometri da Prali. Con i suoi insegnamenti tecnici e morali aiutò a crescere molte generazioni di atleti negli Sci Club Pragelato, Valchisone e Sestriere. La vedova, Manuela, e i figli Jacopo e Ludovico hanno istituito e consegnato un riconoscimento speciale al bresciano Jacopo Ferretti dello Skiing e alla torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, che sulle nevi di Prali si sono messi in luce con le manche più veloci della giornata. Per premiare gli atleti che si sono distinti nelle gare tra le porte strette è salito a Prali anche il Direttore tecnico delle squadre nazionali, Max Carca.

Margherita Cecere ha confermato il suo ottimo stato di forma vincendo la prima gara dal mattino con il tempo totale di 1’,20” e con 53/100 di vantaggio sulla svizzera Faye Buff dello Ski Racing Club Suvretta Sankt Moritz. Terza a

2”,54/100 la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone, prima delle Aspiranti. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo la valdostana Francine Rollet dello Ski Club Chamolé, l’Aspirante svizzera Elin Romer dello Ski Club Ulisbach, la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere, terza delle Aspiranti, le svizzere Seraina Schacht dello Ski Klub Buehler, Jeannine Bartl dello Ski Club Flumserberg e Kim Meier del SAK Haslital Brienz. Nella gara 2 prima la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana, con il tempo totale di 1’,19”,91/100, con distacchi rispettivamente di 22/100 e di 1”,58/100 sulle svizzere Elin Romer, prima delle Aspiranti, e Sarina Doerig dello Ski Club Steinegg. Completano la top ten la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli, la svizzera Julie Wienert dello Ski Club Eggiwil, seconda delle Aspiranti, Emma Bastita terza delle Aspiranti, Francesca Migliardi, quarta Aspirante, Seraina Schacht, Jeannine Bartl, quinta Aspirante, la torinese Clotilde Rodella dello Sci Club Sansicario Cesana, sesta Aspirante.

In campo maschile nella gara 1 successo di Jacopo Ferretti con il tempo totale di 1’,12”,72/100 con 20/100 di vantaggio sul bergamasco Lorenzo Gerosa dello Sci Club Radici e 41/100 sul bardonecchiese Nicolò Nosenzo dell’Equipe Beaulard. Quarto assoluto e primo degli Aspiranti l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, seguito dal valtellinese Nicolò Pedroncelli dello Ski Racing Camp, dal bergamasco Pietro Scesa del Radici Group, secondo degli Aspiranti, dal bergamasco Gabriele Lenuzza del Radici Group, dal genovese Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli, dal pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, terzo Aspirante, dal rivolese Giulio Antoniazzi dello Sci Club Sauze d’Oulx, quarto Aspirante. Jacopo Ferretti ha vinto anche la seconda gara in 1’,12”,26/100, precedendo Nicolò Pedroncelli per 57/100 e Nicolò Nosenzo per 59/100.

Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Lorenzo Gerosa, l’albanese Kevin Qerimi del Golden Team Ceccarelli, Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere, il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, primo degli Aspiranti, il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana, Gabriele Lenuzza e Luca Ruffinoni dello Skiing. Sul podio degli Aspiranti anche Alberto Landini dello Sci Club Riolunato, undicesimo assoluto, e Lorenzo Cuzzupè, quattordicesimo assoluto. A fine gara, Leonardo Clivio ha annunciato ufficialmente che lascerà il mondo dell’agonismo per concentrarsi sugli studi, ringraziando i compagni di squadra e i tecnici del Golden Team Ceccarelli e della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali per il sostegno e le belle esperienze di sport e di amicizia vissute nella sua carriera agonistica.

A FLAINE MARCO ABBRUZZESE VINCE LO SLALOM DEL GRAND PRIX INTERNATIONAL CITADIN

Dopo i buoni risultati nelle gare FIS di Sainte Foye Tarenteise, Marco Abbruzzese si è fermato in Francia. Sabato 13 aprile, il poliziotto genovese ha vinto lo Slalom del Grand Prix International Citadin disputato a Flaine, in Alta Savoia, chiudendo la gara nel tempo totale di 1’,24”,03/100, con 5/100 di vantaggio sullo svizzero Bastien Fracheboud dello Ski Club de Bex e 54/100 sul britannico Toby Jennings dello Ski Club Apex.