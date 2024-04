Il Tam Tam sbanca Omegna

La serie C del Tam Tam vince una partita fondamentale in chiave salvezza contro la Fulgor. La partita ad Omegna però comincia con il piede sbagliato: i padroni di casa partono bene segnando con costanza dall'arco e con i tamburi che faticano a mettere punti a referto. Si va così all'intervallo sul +6 per Omegna. Nella ripresa i torinesi cambiano marcia in difesa concedendo solo 19 punti negli ultimi due periodi ai rossoverdi e trovando spesso il fondo della retina guidati da un ispiratissimo Galliera, che mette la parola fine alla partita con una tripla al limite del possibile, spegnendo ogni speranza di recupero avversaria. Prossimo appuntamento per il Tam Tam domenica 21 Aprile in casa contro il Cus Piemonte Orientale.