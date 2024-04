Country Club Cuneo: al via la stagione giovanile

E’ stato, quello appena concluso, un fine settimana intenso per il Country Club Cuneo che ha visto scendere in campo molte delle sue squadre impegnate nei campionati delle diverse categorie (18 in totale).

L’under 12 femminile si è imposta per 2-1 sulle pari categoria della Polisportiva Mezzaluna di Asti. La formazione maschile sempre di categoria under 12 ha superato i “cugini” del Park Tennis Cuneo, per 2-1. Ancora più netta l’affermazione colta dall’under 16 maschile (3-0) contro l’Area Tennis Academy. Successo anche per l’under 14 femminile B fissato sul 3-0 contro le pari età del DLF Cuneo. Esentate dal primo turno la squadra under 14 maschile A, al pari di quella femminile della stessa categoria, così come l’under 16 maschile A.