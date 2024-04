Collegno Basket espugna il PalaFilarete e festeggia la salvezza

Partita difensivamente perfetta per i Lions di coach Comazzi che espugnano in scioltezza il PalaFilarete dell’ Olimpia Legnaia Firenze. Di combattuto c’è soltanto il primo quarto di gioco (14-15), poi Collegno mette il turbo e grazie a un super capitan Tarditi (22 punti, 6 rimbalzi e 2 assist) e alle giocate di De Bartolomeo in cabina di regia trova il vantaggio in doppia cifra a ridosso della pausa centrale.

Al rientro in campo l’atteggiamento difensivo dei Lions non cambia di una virgola e il divario si allarga poco alla volta. I toscani alzano ben presto bandiera bianca sulla scia delle triple biancorosse firmate Tarditi. Bene anche Mortarino (10 pt, 3 rimbalzi), Tiagande (9 e 10) e De Bartolomeo (8 punti, 9 assist e 3 rimbalzi). Senza troppi indugi, Collegno chiude i giochi nel quarto periodo e porta a casa due punti che significano salvezza con un turno d’anticipo.

È ancora presto per fare i conti, ma una cosa è certa: nonostante i tanti infortuni dei “big”, la prima stagione in Serie B Interregionale di Collegno Basket non ha deluso le aspettative della vigilia. Il rammarico è sicuramente quello di aver avuto il roster per intero a disposizione soltanto da fine febbraio in poi. Ma c’è comunque materiale per essere soddisfatti. Diverse, infatti, le vittorie contro squadre di primissima fascia, tante esperienze in trasferta su campi difficili e soprattutto molte partite finite punto a punto (utilissime per la crescita dei ragazzi e dello staff tecnico). Adesso lo sguardo è già rivolto agli allenamenti estivi e al raduno di agosto: le basi del progetto biancorosso continuano a prendere forma.

Nel frattempo, la dirigenza Lions ci tiene a ringraziare tutti i tifosi che in questa lunga stagione hanno fatto sentire la propria voce ai ragazzi durante ogni partita.

In queste settimane la società è anche molto vicina all’amico Peris, da qualche partita assente dal PalaCollegno per problemi di salute. «Forza Marcello, continua a lottare come un Leone! Ti aspettiamo come sempre al palazzetto per festeggiare ancora una volta la B tutti insieme».

Luca Amerio, vicepresidente di Collegno Basket: «Grande gioia e soddisfazione per il traguardo raggiunto dalla prima squadra, ma il mio pensiero va a Marcello. Come tutti i tifosi Lions ti rivoglio sugli spalti al più presto».

TABELLINO

Olimpia Legnaia 49

Collegno Basket 65

Parziali (14-15, 8-19, 10-15, 17-16)

Olimpia Legnaia: Prunotto 2, D’Amico, Catalano 4, Merlo, Pieri 5, Ceriglio n.e., Sakellariou 6, Del Secco 5, Giannozzi 2, Cherubini 1, Scampone 9, Nikoci 15.

Collegno Basket: Bossola n.e., Milone 6, Tarditi 22, Fracasso 4, Framarin 4, Lunardi n.e., Tiagande 9, Mortarino 11, Porcella n.e., Lo Buono 1, Diakhate n.e., De Bartolomeo 8.

GLI ALTRI RISULTATI

Serravalle - Savigliano 78-61

Castelfiorentino - Oleggio 90-81

Sestri - Campus Piemonte 80-55

ULTIMO TURNO (20 aprile ore 20:30)

Collegno - Sestri

Campus Piemonte - Castelfiorentino

Oleggio - Serravalle

Savigliano - Legnaia

CLASSIFICA

**OLIMPIA LEGNAIA (*8) 18

**SERRAVALLE (*8) 18

**COLLEGNO BASKET (*8) 16

**OLEGGIO BASKET (*8) 16

CASTELFIORENTINO (*2) 14

PALLACANESTRO SESTRI (*6) 12

***SAVIGLIANO ASD (*6) 6

***CAMPUS PIEMONTE (*2) 4

*Punteggio ereditato dalla prima fase

**Matematicamente salva

***Matematica retrocessa