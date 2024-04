Igor Agil Volley: l'U13 conquista il titolo territoriale

Le Igorine di Luca Astorino hanno battuto in semifinale Alessandria 3-0 (25-9; 25-19; 25-11) e poi in finalissima hanno vinto contro Omegna 3-1 (23-25; 25-22; 25-21; 25-15) in una sfida molto combattuta e con una bellissima cornice di pubblico. Terzo posto per Novi , quarta Alessandria. Adesso l'attenzione si sposta subito sul cammino regionale che vedrà impegnate le Igorine.

«Sono orgoglioso di questo gruppo, - dice l'allenatore Luca Astorino - non è stata semplice, Omegna è una squadra tosta e lo abbiamo imparato a nostre spese nel girone Eccellenza. Da allora siamo cresciute tanto, tecnicamente e mentalmente, lo abbiamo dimostrato prima in semifinale e poi in una finale molto equilibrata, vinta meritatamente. Voglio ringraziare la società, lo staff tecnico che mi ha supportato tantissimo, molti allenatori dei nostri gruppi giovanili erano infatti presenti per sostenere la squadra. Ringrazio i genitori che, insieme a tante ragazze del giovanile, hanno fatto un tifo assordante per tutta la partita, il mio secondo allenatore, Chiara Bossi, presenza fondamentale in palestra e ovviamente questo magnifico gruppo di ragazze che ha lavorato sodo per ottenere questo splendido risultato. Adesso si torna in palestra per preparare al meglio il primo impegno del girone regionale».

Le protagoniste: Varrà Azzurra, Guerrisi Lara, Brezza Maria Vittoria, Lenoci Giorgia, Baruchello Ludovica, Boldini Anna, Mittino Giorgia, Maracich Giada, Callegari Vittoria, Luongo Sara, Casalino Angelica, Fasano Camilla, Mancin Rebecca, Romeo Elisabetta, Ferri Laura. Allenatore Luca Astorino con Chiara Bossi e Martina Becherini.

U12, 4x4: Igorine qualificate per le Final six

Vittoria con Ovada, Biella e Vercelli e un primo traguardo conquistato: saranno Final six per le Igorine U12 di Alessia Callegari!

Serie D e U16 Regionale, un super week end!

Due sfide e due vittorie! Un week end pieno di sorrisi quello delle Igorine di Valeria Alberti. In serie D vittoria contro Rivalta 1-3 (19-25; 21-25; 25-21; 20-25) e in U16 seconda vittoria importantissima nel cammino regionale: battuta Almese 3-0 (25-13; 25-19; 25-19).