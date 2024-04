Fulgor Basket: la sconfitta contro Piombino chiude la stagione rossoverde

Al Pala Tenda di Piombino la Fulgor di coach Eliantonio si giocava l’ultima carta per un posto tra le prime 8, ma dal primo all’ultimo minuto, nel proprio fortino, sono stati i gialloblu ad avere il controllo della partita. Un 100-84, con i 34 punti di Piccone nelle fila toscane, che chiude la porta dei playoff in maniera matematica a Balanzoni e compagni.

La Paffoni concede troppo agli esterni gialloblu e dopo 10’ si trova sotto di appena due possessi, ma dopo aver concesso 28 punti. Nella seconda frazione altro piccolo strappo dei padroni di casa, che con il canestro di Venucci trovano addirittura il +15 a metà quarto, ma con il solito monumentale Balanzoni e con l’energia di Picarelli la Fulgor accorcia sino al -7, scivolando poi nuovamente a -12 alla pausa lunga. Nel secondo tempo poco cambia: Piombino ritocca il massimo vantaggio toccato sul +18 (89-71), ma in generale mantiene un cuscinetto rassicurante nei confronti degli uomini di Eliantonio, costretti a cedere sul 100-84 finale.

Domenica prossima, alle ore 18:00, l’ultima occasione per vedere in campo in questa stagione 2023-2024 la Paffoni.