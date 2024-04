Il moto club Alfieri si distingue tra Italia e Svizzera

Weekend di fuoco quello appena trascorso per i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati su più fronti. Nel fine settimana, infatti, i piloti hanno preso parte al Campionato italiano Under23/Senior a Nocciano (Pescara). Sabrina Lazzarino conquista il secondo gradino del podio nella categoria Femminile. Ottimo piazzamento per Alessio Berger, che chiude al quarto posto nella Cadetti 125. Gabriele Doglio chiude al settimo posto nella Junior 250 2 tempi. A supporto tecnico la Tecnobike di Pietro Garbarino.

Parallelamente sono andati in scena anche gli Internazionali d'Italia Supermoto a Ortona (Chieti), con Gabriele Gianola (SM5) e Rocco Talarico (SM1FAST) portacolori dell'Alfieri. Quarto posto per Gianola e 17esima piazza per Talarico.

Infine, il moto club Alfieri ha partecipato anche alla gara di Campionato nazionale svizzero, a Payerne, con il 'piccolo' Lorenzo Bonino, che in entrambe le manche ha fatto holeshot: in gara 1 ha chiuso al quinto posto, mentre in gara 2 ha vinto con 20 secondi di margine su tutti, lungo una pista complessa.