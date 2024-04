Christian Zahe premiato dall'Assessore Domenico Carretta

Quarant’anni compiuti lo scorso dicembre e una carriera sportiva da professionista per oltre 16 anni: Christian Zahe ha scelto il ring di casa per il suo ultimo match. Sabato 20 aprile al Pala Gianni Asti, in occasione della 14° edizione di Thai Boxe Mania , il fighter della Thai Boxe Torino saluterà da vero campione una carriera fatta di tanti titoli, tra i quali quello di Campione del Mondo di K1 WKN, Campione del Mondo di muay thai WPMF e campione del Kawila Stadium di Chiang May in Thailandia. Inoltre, nel 2022, Zahe si è aggiudicato i titoli di Campione Europeo WKN e Campione italiano WBC. Il torinese dovrà affrontare il belga Tarik Mahillon, contro il quale tenterà la grande impresa di aggiudicarsi un’ultima prestigiosa cintura, quella della WKN International Championship Muay Thai Super Lightweight division.

In attesa della grande serata di sabato, Christian Zahe è stato ricevuto oggi dall’Assessore allo Sport della Città di Torino, Domenico Carretta, nei suoi uffici di via Corte d’Appello, dove ha voluto incontrare e premiare con un gagliardetto della Città, un libro e una lettera, l’atleta piemontese per la sua lunga e titolata carriera.

«Ci tenevo particolarmente ad incontrare Christian e celebrare la sua importante carriera. Lo sport richiede sempre grande sacrificio e abnegazione» le parole dell’Assessore, che ha poi proseguito «La Città sta investendo sul Pala Gianni Asti, dove si terrà sabato sera Thai Boxe Mania e vedere un riscontro così positivo in termini di utenze e presenze al suo interno, non può che farmi piacere. Le palestre sono presidi sociali ed è importante che realtà come quella della Thai Boxe Torino possano svolgere queste attività sul territorio».

Rivolgendosi poi a Zahe: «Ti auguro che possa toglierti ancora tante soddisfazioni, anche da allenatore, e nella tua seconda vita».



Christian Zahe, che ha ricevuto con grande orgoglio e un pizzico di emozione il premio della Città di Torino si è detto «Orgoglioso e grato». «Ho iniziato la vita da fighter per combattere l’ansia. Arrivavo dal mondo del calcio e cercavo nuovi stimoli per non perdere me stesso. Questo sport mi ha cambiato la vita. Ora vorrei trasmettere quello che ho imparato dal mio maestro Carlo Barbuto - che ringrazio di cuore -, dalla mia palestra e da questa disciplina. Mi dedicherò ad allenare, mi piacerebbe poter crescere qualche giovane talento, anche più forte di me. Continuerò ad allenarmi, seguendo il gruppo di agonisti della Thai Boxe Torino» E a proposito del suo imminente e ultimo match ha dichiarato: «Sabato sarà il mio ultimo match, spero di chiudere al meglio, con una cintura. Mi sento in forma, ma è inutile negarlo, non mancano le emozioni contrastanti».

«Un atleta modello, impeccabile» lo ha definito il suo maestro, anche lui ex Campione del mondo, Carlo Barbuto. «Sono contento che abbia deciso di allenare e restare in questa palestra, la sua presenza e la sua esperienza saranno preziose per tutti».



Tanti i fighter internazionali e italiani che la Thai Boxe Torino, insieme al Promoter Alex Negro con il supporto degli Enti di Promozione Sportiva Endas ed Endas Kombat, porteranno sul ring del Pala Gianni Asti : a partire dalle ore 15 di sabato 20 aprile, si sfideranno alcune delle future promesse della scena K1 e Muay Thai, nell’appuntamento dedicato all’ under card. Questi giovani talenti avranno l’occasione di combattere su un ring internazionale, che ha ospitato campioni da tutto il mondo, a distanza di poche ore dagli incontri di alcuni dei propri beniamini.

Grande attesa poi per il gran gala che prenderà il via alle ore 20.30, quando a salire sul ring saranno i grandi campioni. Riflettori puntati sul franco- algerino Brice Delval che sarà protagonista del main event della serata. Già campione del mondo nel 2019 e fighter della One Championship, Delval è conosciuto dal pubblico di TBM per il suo memorabile incontro durante il quale, all’età di soli 17 anni, nel 2017 sconfisse il tanto temuto campione Mathias Cassarino. Il suo avversario sarà il fighter italo-argentino Ignacio Tenaglia, per un match che si preannuncia davvero imperdibile.

Occhi puntati anche sul match tra l’ucraino Rustam Vyntu e il francese (Reunion) Lingkhao Andrany che si sfideranno per il titolo mondiale e la cintura WKN World Championship Muay Thai Featherweight division. Tra i tanti grandi match della serata, anche l’altro beniamino del Pala Gianni Asti, già campione del mondo in una scorsa edizione della manifestazione, Michele Mastromatteo, che si sfiderà contro Kpoghomou Germain in un “super fight” di muay thai; tra i “prestige fight” anche l’incontro Florian Doskja vs Flaviu Marian e quello tra Ozbakzayi Meraj e il Martin Steven. Da seguire, poi, i match femminili che vedranno impegnate due fighter torinesi: Giorgia Pieropan che sfiderà Nastasia Moreno per la cintura WBC Muay Thai Mediterranean super-flyweight, e la piemontese Giada Nicosia contro Alessandra Ponzio.



BIGLIETTERIA

I biglietti sono disponibili su Ticketone e nei suoi circuiti vendita, nonché presso la Palestra Thai Boxe Torino, di via Pietro Giuria 30 bis a Torino, a partire dal costo di 25 euro.

Sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso i botteghini del palazzetto il giorno dell’evento con un supplemento di 8 euro a biglietto.