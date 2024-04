ValleBelbo Sport: quarta tappa dell’8° Trofeo Davide Filippini

Questo appuntamento è servito molto al gruppo dei Propaganda composto da Matilde Ghione, Noemi Russo, Manuele Bonfante, Pietro Capra, Tommaso Vaccaneo, Adam Robba, Giacomo Giberti, Riccardo Vaccaneo, Tommaso Ciurca, Robert Mihai Isopescu e Riccardo Valisi, una giornata di gare utile a prendere confidenza con le competizioni. Nella prova di insieme anche per gli Esordienti B, più rodati sui blocchi di partenza rispetto ai "giovanissimi" del team e supportati come i propaganda dalle allenatrici Silvia Boncaldo e Federica Ferraris: hanno evidenziato buoni miglioramenti Diletta Tudisco, Edera Gavrilov, Manhua Rizzo, Chiara Papillo, Stefani Stojanova, Matilde Stojcheva, Lorenzo Tammaro, Tommaso Bertelli, Edoardo Leva, Sergio Cuniberti Mighetti, Edoardo Bugatti, Giovanni Lacqua, Dennis Furnari, Damjan Iliev, Dario Atanasov, Giacomo Fidanza e Filip Stojanov. Per quanto riguarda gli Esordienti A, alle ottime individualità espresse da Sarah Messina, Bianca Tassinario e Mattia Tammaro, si mettono in luce anche Anna Marchelli, Giulia Sanna, Arianna Blue Africano, Aurora Tudisco, Mattia Tammaro e Vittorio Perosino oltre a Eric Robba, Gabriele Giberti, Giulio Maria Rizzolo e Leonardo Di Pietro.

L’evento regionale di Novara ha rappresentato un buon test in vista della stagione estiva per i cosiddetti “Categoria”. Per quanto riguarda i Ragazzi, Maddalena Bertelli vince i 50 dorso (32”07) ed è seconda nei 100 misti in 1’18”40, Luca Lovisolo si impone nei 50 dorso 31”95 e centra il secondo posto nei 50 stile libero (27”61), Greta Gabutto chiude al secondo posto nei 50 rana (40”68) mentre Alessandro Mairano è primo nei 100 misti in 1’09”94 e secondo nei 50 rana in 34”57. Tra gli Juniores, Elisabetta De Santi vince i 50 stile libero in 28”15 ed è seconda nei 50 dorso (32”54), Alessandro Agostino Bertolino, invece, chiude al secondo posto i 50 stile libero in 27”63. Medaglie anche tra gli Assoluti con Francesca Gallione, prima nei 50 rana in 34”96, Lucia Tassinario prima nei 50 dorso in 29”85 (davanti a Gallione, 35”52) e nei 100 misti in 1’04"07 (davanti a Ferraris, 1’12”93), Federica Ferraris, che vince i 50 stile libero in 27”89, Andrea Randi, primo nei 50 stile libero in 23”57, e Luca Randi che vince i 100 misti in 1’00”87. In gara anche Elisa De Muro, Daniel Argieri, Gabriele Bertoli, e Guido Cuniberti Mighetti.

Alcune atlete della ValleBelbo Sport sono state schierate a Torino in occasione del Campionato a squadre Ragazzi. Elisa Ferrari ha contribuito alla causa del Team Dimensione Nuoto con un terzo posto nei 50 stile libero in 28”52 e un quarto posto nei 100 stile libero in 1’02”46. Camilla Palumbo ha gareggiato nei 100 e nei 200 rana (1’26”06, 3’12”25) e nelle due staffette 4x100 stile libero e mista mentre Maddalena Bertelli si è espressa a buoni livelli in apertura di staffetta 4x100 mista (frazione a dorso da 1’12”03).