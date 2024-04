S.G. Concordia: 2^ Prova Campionato Regionale Silver LC

Sono in pieno svolgimento le gare Federali del Settore Silver , con le ginnaste impegnate nella 2^ Prova Regionale di tutti i Livelli . Nel weekend scorso, nel Palazzetto dello Sport di Saint Vincent, sono scese in pedana le ginnaste che gareggiano nel Livello LC1 e LC2 . Nelle Prove Regionali vengono premiati esclusivamente i risultati dell’All Around, dati dalla somma dei due attrezzi presentati, mentre non sono previste premiazioni per le classifiche di Specialità, che sono invece premiate nella fase Nazionale, in calendario a fine giugno a Rimini.

La S.G. Concordia ha schierato nove ginnaste, impegnate nelle diverse categorie, che hanno conquistato 1 Oro, 1 Argento, 2 Bronzi nelle classifiche All Around, e piazzamenti nei primi posti in tutte le classifiche di Specialità.

I successi sono iniziati sabato con Mila Giordano che, nelle A4, ha regalato il primo podio alla Concordia, con un bellissimo Oro assoluto, conquistato con l’esercizio al cerchio, attrezzo in cui si è piazzata al 1° posto di Specialità. Per la compagna Chiara Bonora, nella stessa categoria, c’è il 3° posto alla fune. Nelle Junior1, hanno gareggiato Beatrice Zanella, e Zoe Gamba: per entrambe una buona gara, che le ha collocate nelle prime posizioni delle classifiche per attrezzo. Particolarmente riusciti l’esercizio al cerchio di Zanella, che si piazza al 1° posto, e la fune di Gamba, che ottiene il 2° punteggio.

Domenica arriva un altro podio con Greta Marotta, Argento nelle J2 LC con due belle esecuzioni negli esercizi alla fune e al cerchio, con i quali si colloca al 1° posto in entrambe le Specialità. Elena Romano presenta un bellissimo esercizio al nastro, con cui ottiene il 1° punteggio in questa specialità nelle A4 LC2.

I risultati brillanti continuano con Ginevra Giordana, che nelle J2 LC2 conquista il Bronzo in classifica generale, mentre nelle Specialità è 1^ sia alla fune che alle clavette. Nella stessa categoria, Marta Tarasco è 3^ alla palla, 3^ al cerchio e 4^ nell’All Around. A concludere la giornata con un altro podio ci pensa Valentina Araujo, Senior 1 LC2, che si classifica al 3° posto nell’All Around, col 2° punteggio in entrambi gli attrezzi, palla e cerchio.

Risultati che sono opera delle tecniche Martina Brosio, Giulia Manusia e Giulia Maggio, che seguono le ginnaste nei loro allenamenti al Palalancia di Chivasso.

«Risultati ancora perfettibili – afferma la presidente della S. G. Concordia, Maria Luisa Zenti – perché oggi ci sono ancora stati alcuni errori e sbavature che hanno influito sui punteggi, ma che possono essere eliminati, per arrivare in forma ottimale ai Nazionali di Rimini. Abbiamo però visto una decisa crescita ed un forte miglioramento nelle nostre ginnaste, rispetto alla prima Prova, e siamo convinti che la passione che le guida e l’impegno con cui le ginnaste e le tecniche lavorano daranno i loro frutti».

ll prossimo appuntamento per loro sarà a Rimini, dove a fine giugno si svolgerà il Campionato Nazionale Silver 2024.