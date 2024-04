BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Tra le gare dell'ultima settimana del Settore Giovanile di BEA Chieri, spiccano la nuova vittoria nella Seconda Fase TOP dell'Under 14 Gold con Novara Basket e la vittoria dell'Under 15 Silver con Pallacanestro Moncalieri (regular season). L'Under 17 Eccellenza, nonostante le assenze, supera College Novara (girone completamento) e l'Under 17 Gold vince con Cus Torino (girone Coppa). Vincono i Top Junior con Asti Mens Sana, gli Allievi con Reba Basket Torino e l'Under 13 Femminile con Granda Cuneo, dopo la sconfitta infrasettimanale (primo insuccesso dall'inizio della stagione) con Basket Nole.

L'Under 13 Gold cede in trasferta con Pallacanestro Moncalieri (seconda fase TOP), l'Under 15 Eccellenza cede al Pala Gialdo ad Area Pro 2020 nell'ultimo incontro della seconda fase TOP. Sconfitta dell'Under 19 Silver al Pala Gialdo con Campus Casale (seconda fase TOP) e per i Ragazzi con Cigliano.