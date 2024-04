Team Dimensione Nuoto: grande prova al Campionato Nazionale a Squadre Ragazzi

A pochi giorni dalla conclusione dei Criteria, il Team Dimensione Nuoto è tornato in vasca a ranghi serrati per il Campionato Nazionale a Squadre dedicato alla categoria Ragazzi. Nella gara in vasca da 50 metri che ha visto di fronte, a Torino, le migliori formazioni del concentramento di Piemonte e Liguria, sono emerse alcune interessanti prestazioni individuali che hanno già regalato al TDN altri pass per i Campionati Italiani di Categoria estivi, ma soprattutto una grande compattezza di squadra.

Proprio il risultato ottenuto dal gruppo, proietta il Team Dimensione Nuoto verso un piazzamento - in proiezione - tra la 10^ e la 15^ posizione in ambito nazionale; interessante anche il risultato del settore femminile, a ridosso delle migliori società piemontesi.

Relativamente agli acuti personali, si è messo in bella evidenza Alessio Hincu che ha inanellato tre successi, imponendosi nei 200 rana in 2’24”61, nei 200 misti in 2’11”83 (tempo limite per i “Categoria” estivi), e nei 400 misti in 4’47”34, e aggiungendo al suo score il secondo posto nei 100 rana in 1’06”67. Decisamente interessanti anche le prestazioni di Leonardo Surico, quarto nei 200 farfalla in 2’18”29, e 6° nei 100 farfalla in 59”77 (tempo limite per gli Italiani di Categoria estivi). Molto bene anche Stefano Cannella, secondo nei 100 stile libero in 55”04 e sesto nei 50 stile libero in 25”75. Hanno gareggiato per il TDN anche Elisa Ferrari, Celeste Lesca, Egle Pintimalli, reduci dai Criteria, Camilla Palumbo, Giulia Grieco, Maddalena Bertelli, Alessandro Soldano e Filippo Ponassi.