GRANTORINO Basketball Draft: PNC Basketball entra nella Cooperativa

PNC è da decenni alla guida del movimento cestistico delle Valli di Lanzo e vanta tanta esperienza nei campionati senior maschili e femminili. Da sempre è molto attenta ai più giovani, con un ottimo settore giovanile guidato da Luigi Rubino e vicina ormai alla 30° edizione de “La Befana gioca a basket” di inizio gennaio che chiama all’appello formazioni da tutta Italia.

Con la storica società di Ciriè, il numero di realtà del territorio di GRANTORINO BASKETBALL Draft sale così a dodici. Tra queste, ricordiamo, Pallacanestro Moncalieri, Collegno Basket, Libertas Moncalieri, Kangaroos Sport, Alter82 Piossasco, Eridania Basket, Venaria Reale Pallacanestro, Cus Torino, Pallacanestro Grugliasco, Campus Piemonte Basketball e Auxilium ad Quintum.

Gianni Vitale il presidente di GRANTORINO BasketBall Draft: «PNC è una solidissima realtà a cui abbiamo sempre rivolto lo sguardo con attenzione. È una società che ha dimostrato qualità nella formazione di numerosi giocatori negli anni e ho profonda stima per il presidente Morelli che sono certo porterà la sua esperienza all'interno della cooperativa. Con questa aggiunta GRANTORINO continua a crescere nei numeri e porta il Draft su un territorio cruciale come quello della provincia Nord di Torino».

Il presidente della PNC Biagio Morelli: «Entriamo con orgoglio e tanta voglia di fare. GRANTORINO BasketBall Draft nasce come progetto ambizioso. In meno di un anno è riuscito a mettere insieme - con noi - ben 12 società del torinese. Il motivo dell’ingresso è semplice: la crescita dei giocatori. Ho lavorato tutta la vita per garantire il miglior futuro ai nostri atleti e l'ingresso in GRANTORINO prosegue questa direzione che ci consentirà di toglierci qualche soddisfazione in più, considerati i palcoscenici (anche europei) che di consueto calcano le formazioni del DRAFT. Come società speriamo di dare il massimo dentro e anche fuori dal campo. Non vediamo l’ora di iniziare».