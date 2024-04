Domani le Greens ospiteranno Novara nell’anticipo della seconda di ritorno

Momento di forma eccellente per le ragazze della C femminile di Andrea Spampinato che chiudono il girone di andata della Coppa Piemonte con la terza vittoria consecutiva, recapitata direttamente a casa del Reba Basket, con un'ottima prova corale: il match della settimana scorsa ha consegnato, oltre che il foglio rosa, un primato in classifica che permette di fare qualche pensiero rivolto un po' più in là di una semplice salvezza.

Questo il commento del coach aviglianese sul momento delle sue ragazze: «Siamo contenti di quanto stiamo mettendo sul campo, arriviamo da diversi infortuni importanti, Candela e Bruno non sono ancora rientrate (entrambe ancora a riposo precauzionale, non faranno parte della prossima sfida, ndr) ma devo dire che dalla panchina si stanno alzando giocatrici che stanno dando un prezioso contributo, ponendo anche le basi per il prossimo futuro».

Venerdì sera, alle ore 21:15, tra le mura amiche dell'Anna Frank le Greens sfideranno, per l'anticipo della seconda di ritorno, quel Cerrus Novara che tanto ha fatto penare le biancoverdi non più tardi di tre settimane fa in terra novarese. I tifosi delle Greens sono chiamati a raccolta, insieme si può.