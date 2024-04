Biella Rugby ospita Amatori & Union Milano

Secondo posto della classifica di girone per Biella Rugby, ultimo quello occupato dai neopromossi milanesi. Una vittoria domenica consentirebbe a Biella di centrare l’obiettivo di stagione: concludere il campionato entro le prime tre posizioni. Il terzo posto sarebbe matematicamente certo. Da rimandare alla prossime giornate gara la conferma matematica della piazza d’onore.

L’head coach Alberto Benettin: «Domenica finalmente torniamo a giocare sul campo di casa davanti al nostro pubblico, sia io che i ragazzi siamo davvero molto contenti per questo, era da tanto tempo che non succedeva e non vediamo l’ora di farlo. Arriviamo da una trasferta durissima ad Alghero al termine della quale siamo riusciti a portare, a fatica, a casa cinque punti. Siamo tornati con qualche infortunato e domenica sarà una sfida per tutti i giocatori che scenderanno in campo. Siamo però anche carichi del risultato e vogliamo fare una bella partita contro Unione che, anche se non occupa la parte alta della classifica, è una squadra agguerrita e che ad ogni partita cerca di fare punti utili per la salvezza, una squadra che darà tutto per metterci in difficoltà».

Serie A. XX giornata – 21.04.24. Parabiago - Rugby Noceto; Cus Milano - Asd Rugby Milano; Calvisano – Amatori Alghero; Biella Rugby – Amatori & Union Milano; VII Rugby Torino – Cus Torino; Rugby Parma - Monferrato.