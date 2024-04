Allianz Derthona: uscito il calendario delle Finali Nazionali U19 Eccellenza

Alle seconde finali della propria stagione dopo il secondo posto assoluto alla Final Eight della Next Gen Cup di Legabasket, la squadra bianconera allenata da Luca Ansaloni , testa di serie del Girone A di qualificazione del torneo tricolore grazie alla vittoria del Girone A della prima fase, esordirà lunedì 29 aprile contro i veneziani, mentre orario e avversaria delle due sfide di martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio contro le altre concorrenti del gruppo, Nex Nippon Express Fidenza e CAB Stamura Ancona , verrà determinata dal risultato della partita inaugurale.

FORMULA

Al termine delle tre giornate la classifica finale del girone di qualificazione promuoverà la prima classificata direttamente ai quarti di finale di venerdì 3 maggio, seconda e terza per arrivarci dovranno invece passare per lo scoglio degli spareggi di giovedì 2 contro seconda e terza del Girone B, composto da Fortitudo Basket Francavilla, Pall. Varese, Pistoia Basket 2000 e Vis 2008 Ferrara. Sabato 4 le semifinali e domenica 5 le due finali per il podio, con quella per il titolo di Campione d’Italia 2023/24 in programma alle ore 19. Le partite si disputeranno tra l’Estra Forum di Chiusi e il palasport di Chianciano Terme, località quest’ultima dove si terrà la cerimonia d’apertura in programma alle ore 18 di domenica 28 aprile in Piazza Italia.

MEDIA

Tutte le gare saranno in play-by-play su FIP Stats. Si potrà accedere a tutti i contenuti dell’app senza la necessità di un abbonamento.

GIRONI FINALI NAZIONALI U19 ECCELLENZA

GIRONE A

Allianz Derthona Tortona

Umana Reyer Venezia

Nex Nippon Express Fidenza

CAB Stamura Ancona

GIRONE B

Fortitudo Basket Francavilla

Pall. Varese

Pistoia Basket 2000

Vis 2008 Ferrara

GIRONE C

EA7 Emporio Armani Milano

Tiber Roma

Dolomiti Energia Trento

College Basketball Borgomanero

GIRONE D

Nutribullet Treviso

UCC Casalpusterlengo

Victoria Libertas Pesaro

Firenze Basketball Academy



CALENDARIO INCONTRI GIRONE A E FASI SUCCESSIVE

Lunedì 29 aprile (Estra Forum di Chiusi)

ore 14:00 Allianz Derthona Tortona - Umana Reyer Venezia (Gara 1)

ore 16:00 Nex Nippon Express Fidenza - CAB Stamura Ancona (Gara 2)

Martedì 30 aprile (Palasport Chianciano Terme)

ore 14:00 Vincente Gara 1 - Perdente Gara 2

ore 16:00 Vincente Gara 2 - Perdente Gara 1

Mercoledì 1 maggio

ore 14:00 (Estra Forum di Chiusi) Vincente Gara 1 - Vincente Gara 2

ore 16:00 (Palasport Chianciano Terme) Perdente Gara 1 - Perdente Gara 2

Giovedì 2 maggio - Spareggi (Estra Forum di Chiusi)

ore 14:00 2^ Girone A - 3^ Girone B (Gara 25)

ore 16:00 2^ Girone B - 3^ Girone A (Gara 26)

ore 18:00 2^ Girone C - 3^ Girone D (Gara 27)

ore 20:00 2^ Girone D - 3^ Girone C (Gara 28)

Venerdì 3 maggio – Quarti di finale (Estra Forum di Chiusi)

ore 14:00 1^ Girone A - Vincente Gara 27 (Gara 29)

ore 16:00 Vincente Gara 25 - 1^ Girone C (Gara 30)

ore 18:00 Vincente Gara 26 - 1^ Girone D (Gara 31)

ore 20:00 1^ Girone B - Vincente Gara 28 (Gara 32)

Sabato 4 maggio – Semifinali (Estra Forum di Chiusi)

ore 16:00 Vincente Gara 29 - Vincente Gara 31 (Gara 33)

ore 18:30 Vincente Gara 30 - Vincente Gara 32 (Gara 34)

Domenica 5 maggio – Finali (Estra Forum di Chiusi)

Ore 16:30 Finale 3°/4° posto: Perdente Gara 33 - Perdente Gara 34

Ore 19:00 Finale 1°/2° posto: Vincente Gara 33 - Vincente Gara 34