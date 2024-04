Il moto club Alfieri in scena in Basilicata per la prima dell'Italiano Major

Questo fine settimana gli Alfieri andranno in scena a Salandra (Matera, Basilicata), in occasione della prima tappa del Campionato italiano Major di enduro. A portare i colori astigiano ci saranno Paolo Bertorello (Superveteran), Luca Politanò (Expert), Mauro Vanara (Ultraveteran).

Tre importanti pilastri del moto club che affrontano, pertanto, una lunga trasferta. L'obiettivo è

quello di portare a casa un buon risultato, da consolidare poi con il secondo appuntamento del

Campionato italiano Major, organizzato in casa a Bosio per il prossimo 26 maggio.

La struttura del moto club, sempre in viaggio lungo lo stivale, è presente in tutti i Campionati.

Questa volta in collaborazione con gli amici di vecchia data del moto club Sebino, partner

dell'avventura della Six Days, l'Olimpiade della Moto, del 2021.