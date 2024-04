Rugby: NRG ACADEMY Under 16 qualificata alle Fasi Nazionali

Il Progetto di formazione sportiva NRG ACADEMY ottiene un nuovo grande successo sportivo nella categoria Under16 che, conquistando una strepitosa vittoria sull’Amatori Union Milano, si è guadagnata con merito l’accesso alle fasi nazionali del Campionato 2023/2024 , girone al quale partecipano le migliori 12 squadre d’Italia. Un successo che riempie di orgoglio non solo gli atleti, le società coinvolte nel progetto e i supporters, ma anche ed in modo particolare i giovani tecnici della squadra: Alberto Carbone, Edward Reeves e Lorenzo Novello . Si perché, lo stesso traguardo loro lo avevano vissuto anche da giovani atleti Under16 nel lontano 2014/2015 quando il CUS Torino aveva avuto accesso alle “FINAL8” e Alberto, Edward e Lorenzo, erano atleti nel bel mezzo del loro processo di formazione e non ancora formatori riconosciuti e stimati nell’ambiente ovale. Ora l’Under16 della NRG ACADEMY, progetto nato dalla collaborazione tecnica tra CUS Torino, Collegno Rugby e Valsusa Rugby, vede aprirsi di fronte a sé una grande avventura con le società più blasonate d'Italia.

«Siamo molto orgogliosi di questo primo traguardo. NRG ACADEMY è un progetto giovane, ma il nostro percorso formativo ci ha visti lavorare insieme come tecnici già da diversi anni sotto la Direzione Tecnica di Lucas D’Angelo che ci ha seguiti e guidati durante tutto il nostro processo evolutivo professionale – dichiara coach Alberto Carbone – come allenatori, abbiamo sempre puntato molto sull’esaltazione del gruppo e sulla collaborazione ed è per questo che siamo molto felici del gruppo di atleti che si è formato in pochi mesi. Sono giocatori provenienti da tre società, con tanta attitudine al lavoro e voglia di migliorarsi che porterà questo team a togliersi numerose soddisfazioni in futuro. Partite come quella che affronteremo domenica a Prato sono esperienze che rimarranno per sempre. Le abbiamo vissute sulla nostra pelle tutti e tre noi allenatori, nel lontano 2014/2015, e siamo certi che i ragazzi si ricorderanno di queste emozioni per tutta la vita».

Queste le parole di coach Edward Reeves: «I complimenti vanno tutti ai ragazzi che dall’inizio dell’anno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita, sono arrivati ad un traguardo storico. Un traguardo che ad inizio anno molti non avrebbero mai immaginato, ma hanno dimostrato che con grande passione e voglia ci si può togliere delle bellissime soddisfazioni. Adesso si farà molto dura ma sono sicuro che nessuno di noi si vorrà accontentare».

«Siamo cresciuti insieme, come giocatori e come coach, e ci riempie di orgoglio aver portato un gruppo così avanti – dichiara coach Lorenzo Novello – è bello vedere i ragazzi togliersi delle soddisfazioni, soprattutto vedere quello che facciamo in settimana viene riportato in campo. Abbiamo avuto un inizio di stagione difficile, ma il campo ha poi dimostrato la crescita di questo gruppo, sia dal punto di vista dei risultati che dal punto di vista del gioco, abbiamo espresso il migliore del nostro girone e quindi è una grandissima soddisfazione come allenatore e come squadra».

Questo risultato è ancora una volta la dimostrazione di come un progetto solido e ben strutturato possa dare grandi soddisfazioni a tutti coloro che hanno scelto di farne parte. Ora, per i ragazzi dell’Under16 della Next Rugby Generation Academy si apre un nuovo emozionante scenario che li vedrà impegnati con i Cavalieri Union R. Prato Sesto questa domenica 21 Aprile, in trasferta allo stadio Chersoni. Kick off ore 17.30. Per proseguire la corsa ed accedere alle Final 8, i ragazzi piemontesi dovranno andare alla ricerca di un’altra storica vittoria!