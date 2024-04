Derthona Basket presenta il progetto 'EuroHoop 4 All 2.0'

Giornata importante per il Derthona Basket: alla Cittadella dello Sport è stato presentato il progetto ‘EuroHoop 4 All 2.0’, interamente finanziato dalla Commissione Europea grazie al Programma Erasmus + “Not for Profit Large Events”. Si tratta di un progetto innovativo che mira a soddisfare la crescente richiesta di sport integrati in Europa.