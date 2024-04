Novipiù Monferrato Basket: tutto in 40 minuti

GLI AVVERSARI

I toscani della San Giobbe sono in un buon momento di forma, nonostante occupino l'ultimo posto del Girone Rosso con 20 punti, arrivano da 3 vittorie nelle ultime 5 partite, l'ultima in casa contro la corazzata Trapani e avendo vinto gli importanti scontri diretti in chiave salvezza contro Roma e Agrigento. La squadra di coach Giovanni Bassi ha diverse soluzioni sugli esterni: il play americano Austin Tilghman, miglior realizzatore con 14.1 di media, Gabriele Stefanini (13.2 punti di media) e il finlandese Osku Heinonen, ingaggiato in seguito all'infortunio di Gaddefors. Dalla panchina le alternative sono Lorenzo Raffaelli e i giovani Matteo Visintin e Alessandro Chapelli. Sotto canestro i 212 cm di Luca Possamai e l'energia del serbo Mihajlo Jerkovic, nelle rotazioni Nicolò Dellosto e il centro Davide Bozzetto.

La Novipiù è obbligata a vincere, sperando in un risultato favorevole dai campi di Latina e Agrigento, per potersi andare a giocare la Fase Salvezza. In caso di arrivo a pari punti infatti lo scontro diretto è a sfavore dei monferrini. Sull'altro fronte anche per Chiusi è essenziale vincere e guardare il risultato di Orzinuovi che si giocherà le proprie chance salvezza al PalaMoncada contro Agrigento. Un intreccio di risultati e combinazioni da cardiopalmo. Le sorti di una stagione in 4 quarti.

Stefano Cova (capo allenatore) – «Cercando di dimenticare l’ultima partita con Cividale affrontiamo la partita in casa con Chiusi con grande determinazione per prendere i due punti che ci permetterebbero di provare ancora a lottare. Chiusi è una squadra in grande fiducia che ha appena battuto Trapani, amano correre il campo e tirare da 3 in transizione. Possono alternare molti quintetti e giocare anche piccoli. Dovremo gestire il ritmo e cercare di trovare buone soluzioni offensive contro la loro difesa, ritornando a giocare di squadra come abbiamo fatto le partite precedenti, sapendo che anche per loro è una gara cruciale».

INFO BIGLIETTERIA

Tutte le gare della Fase a Orologio sono comprese nell'abbonamento stagionale. È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store venerdì 17-19.30, sabato dalle 10 alle 13 e domenica 10-13 e dalle 16.00 fino all’inizio della gara.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.