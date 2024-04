Collegno Basket: domani ultima gara della stagione

Ingresso a 1€ per festeggiare tutti insieme la prima e positiva annata in serie B Interregionale di Collegno Basket , spazio per foto, autografi e anche due tiri a canestro tra Lions e giovani tifosi.

Domani alle 20:30 al PalaCollegno arriva Pallacanestro Sestri, attualmente a quota 12 punti all’attivo. Per i liguri è certamente una partita importante, visto il -2 da Castelfiorentino che al momento occupa il 5° posto (la 6° va al secondo turno playout, 7° e 8° direttamente in C). I toscani, in contemporanea alle 20:30, affrontano a domicilio il fanalino di coda Campus Piemonte (4 punti).

Pallacanestro Sestri arriva da una larga vittoria interna, proprio contro la formazione di coach Jacomuzzi. Per i Lions - già salvi grazie ai 16 punti in classifica - ci sarà con buone probabilità ampio spazio per i più giovani, con coach Comazzi e il suo staff che avranno la testa già alla prossima stagione. Con la partita di domani, infatti, non termina il percorso dei nostri ragazzi. Sarà una fine di primavera e inizio d'estate ricco di allenamenti con l’obiettivo di mettere insieme il miglior roster possibile per la prossima stagione. Quest’anno il duro lavoro, nonostante qualche lungo infortunio di troppo, ha ampiamente ripagato giocatori, staff e tifosi. Tifosi che domani sono chiamati al PalaCollegno per riempirlo e scaldarlo nel migliore dei modi per festeggiare la storica stagione biancorossa 2023-2024.

LE ALTRE PARTITE (sempre alle 20:30)

Campus Piemonte - Castelfiorentino

Oleggio - Serravalle

Savigliano - Legnaia

CLASSIFICA

**OLIMPIA LEGNAIA (*8) 18

**SERRAVALLE (*8) 18

**COLLEGNO BASKET (*8) 16

**OLEGGIO BASKET (*8) 16

CASTELFIORENTINO (*2) 14

PALLACANESTRO SESTRI (*6) 12

***SAVIGLIANO ASD (*6) 6

***CAMPUS PIEMONTE (*2) 4

*Punteggio ereditato dalla prima fase

**Matematicamente salva

***Matematica retrocessa