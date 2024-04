La Reale Mutua Torino ’81 Iren ospita il Plebiscito Padova

Dopo il successo esterno contro il Como Nuoto, la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca alla piscina Monumentale di Torino per affrontare il Plebiscito Padova per la ventesima giornata di regular season. I gialloblù, con i tre punti conquistati sabato scorso, si trovano al terzo posto e puntano alla vittoria per conquistare un posto per i prossimi play-off. I ragazzi di Rolla, invece, arrivano dalla sconfitta esterna contro il Lavagna per 10-8 e si ritrovano all’ultimo posto in classifica a pari merito con il Bologna a quota nove punti.