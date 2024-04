Reale Mutua attende Verona nell’ultima della regular season

Questa domenica 21 aprile alle ore 18.00 , la Reale Mutua Basket Torino scenderà in campo tra le mura amiche del Pala Gianni Asti , dove ospiterà la Tezenis Verona di coach Alessandro Ramagli nell'ultima giornata della fase a orologio e quindi della stagione regolare. Una sfida che si preannuncia di alto livello tra due squadre che si trovano in top-4 nei loro rispettivi gironi e che di conseguenza si sono aggiudicate il fattore campo nel primo turno dei playoff.

«Ultima partita della stagione regolare prima dei playoff, è la giornata che consegnerà a tutti noi i verdetti definitivi sui piazzamenti, gli abbinamenti e la composizione dei tabelloni dei playoff», commenta coach Franco Ciani in sede di presentazione del match. «Questo rende interessante la giornata, anche se per i nostri avversari non cambierà nulla a livello di piazzamento, mentre a noi può ancora cambiare qualcosa anche in relazione ai risultati dagli altri campi. Noi dal punto di vista dell'approccio alla gara non cambiamo la nostra idea di base, che è quella di ritrovare una omogeneità di condizione e una maggior qualità del nostro gioco, per cercare di ottenere un risultato positivo. Domenica sera capiremo quello che ci succederà e che tipo di percorso ci aspetterà nella postseason, ma i 40 minuti che la precedono avranno una loro utilità al di là di tutto questo.»

GLI AVVERSARI

Già certa del quarto posto in classifica nel Girone Rosso e quindi sicura anche del fattore campo nel primo turno dei playoff, la Tezenis Verona può essere considerata tra le outsider che possono puntare ad un buon percorso nella postseason. L’organico ha visto una modifica molto importante nel corso della fase a orologio con l’aggiunta di un lungo straniero di grande spessore come Ivan Buva per sopperire all’infortunio di Kamari Murphy: il giocatore croato ha fatto le onde in A2 sin dal suo arrivo, registrando 24.3 punti, 9.8 rimbalzi e 2.8 assist nelle quattro partite giocate finora. In cabina di regia c’è l’ex di giornata, Lorenzo Penna, playmaker versatile e di sostanza, affiancato dalla guardia americana Gabe Devoe (16 punti di media). L’ala piccola Liam Udom è un atleta molto interessante, che ha fatto un salto di qualità tra la prima fase e la fase a orologio passando da 9 a 14 punti di media, tirando con grande precisione dall’arco in questa seconda parte di stagione (46%). Nel pitturato, al fianco di Buva, nel ruolo di 4 titolare c’è Ethan Esposito, giocatore di grande energia e atletismo. Nella rotazione dei lunghi scaligeri troviamo anche un veterano come Giulio Gazzotti, mentre il reparto esterni ha subito un brutto colpo con l’infortunio di Federico Massone. L’ex Cantù Francesco Stefanelli è un altro giocatore di esperienza su cui coach Ramagli può fare affidamento in uscita dalla panchina, mentre completano le rotazioni i giovani Nemanja Gajic e i fratelli Saverio e Vittorio Bartoli.

NOTE E INJURY REPORT

Niccolò De Vico non sarà a disposizione per la partita di domenica, poiché sarà tenuto a riposo a seguito di un'infiammazione ai tendini della cuffia dei rotatori della spalla destra. L'ex di giornata è Lorenzo Penna, che tornerà per la prima volta da avversario al Pala Gianni Asti dopo aver vestito la maglia Reale Mutua nel 2020/21.

INFO BIGLIETTI

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure presso le seguenti biglietterie:

- Agenzie Reale Mutua Castello e Santa Rita

- Store “The Playoffs by Atipici” in Via Roma 220 tutti i giorni dalle 10 alle 19.30

- Decathlon Grugliasco sabato 20 aprile dalle 15.00 alle 19.00

- Pala Gianni Asti domenica 21 aprile (il giorno della partita) dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.15

alle 18.00

DIRETTA STREAMING

Partita visibile in diretta streaming su LNP Pass (su abbonamento), inoltre saranno forniti

aggiornamenti in tempo reale, quarto per quarto, sui canali social di Basket Torino (@basket_torino su Instagram, X e Threads, e Basket Torino Official su Facebook).