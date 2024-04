IVECO CUS Torino Rugby: domenica il derby contro Settimo

Queste le parole del General Manager dell’IVECO CUS Torino Rugby Salvatore Fusco: «Siamo arrivati allo sprint finale di questa stagione caratterizzata da un gruppo di nuovi giovani da formare e da uno staff tecnico, in parte rivisto. Al di là delle posizioni di ciascuna squadra, affrontiamo VII che ha dimostrato di essere in grado di mettere in difficoltà tutte le compagini del campionato. Questi punti ci servono per consolidare il primato, per arrivare alle partite finali con il morale alto e per dimostrare in primis a noi stessi che la squadra, seppur composta da giovanissimi, è già in grado di mantenere la concentrazione anche in momenti di alta pressione come questo».

Appuntamento dunque domenica 21 aprile al Campo Comunale in via Cascina Nuova a Settimo Torinese.