Tecnoengineering Moncalieri: ultima di regular season contro Broni

La Tecnoengineering Moncalieri torna in campo domani alle 18:00 al PalaEinaudi contro la Logiman Broni.

Alla palla a due, la situazione in classifica è diametralmente opposta: 8 punti e 13° posto per le Lunette, 32 punti e 5° piazza per le ospiti. Che tradotto significa playout per le gialloblù e playoff per le lombarde. Entrambe guardano con grande attenzione anche i risultati dell’ultima giornata (in particolare quelli di Carugate e San Giorgio) e i finali dai campi del Girone B. Poi si trarranno le conclusioni e i relativi accoppiamenti delle seconde fasi che sono già in calendario a cominciare dal prossimo weekend.