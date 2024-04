Reale Mutua Fenera Chieri ’76: arriva la conferma per Loveth Omoruyi

Quarta conferma in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per la prossima stagione. Si tratta di Loveth Omoruyi . La banda lodigiana, 22 anni ad agosto, continuerà a vestire il biancoblù per almeno un altro anno, forte anche dell’esperienza che insieme a Ilaria Spirito sta facendo nella nazionale Seniores di Julio Velasco con cui lunedì inizierà al Centro Pavesi il terzo collegiale in vista della VNL.

«Siamo molto contenti di proseguire il percorso con Loveth – sottolinea il direttore sportivo Max Gallo – L’anno scorso purtroppo la settimana prima dell’inizio del campionato ha subito un infortunio alla caviglia che l’ha tenuta lontana dal campo per 50 giorni, questo ha condizionato la prima parte della stagione, per poi giocare e contribuire agli straordinari risultati che abbiamo conseguito. Contiamo molto su di lei per la prossima stagione e crediamo in lei. Ovviamente siamo anche molto contenti della sua chiamata in nazionale dove avrà modo di continuare a lavorare e crescere».