Avigliana Basket vince contro Abet Bra, le Greens cedono contro Novara

La Polisportiva Aviglana Basket conquista una storica finale promozione per l'accesso in DR1 al termine della trasferta di venerdì scorso in terra braidese. La gara è stata una vera battaglia sul campo, i padroni di casa hanno preso il vantaggio nella prima decina ma gli ospiti nel secondo quarto avevano già preso in mano il punteggio. «Abbiamo dovuto trovare soluzioni di emergenza per l'infortunio ad una spalla di Budai e le non perfette condizioni di Casuscelli» commenta Calabrò a fine partita, che sottolinea la compattezza del proprio gruppo «una volta di più abbiamo dimostrato di essere un gruppo solido e capace di rispondere alle difficoltà con altruismo e spirito di squadra». I Greens al seguito erano oltre 60, arrivati con tante auto private ed un pullman messo a disposizione dalla società. In finale i biancoverdi se la dovranno vedere con Acaja Fossano, vincitrice del girone B, sarà una battaglia epica che vede i fossanesi partire con il fattore campo a proprio vantaggio.



ABET BRA 43

POL. AVIGLIANA BASKET 61

Parziali (14-13; 25-30; 38-48)

Avigliana: Christian Barberis 24, Marco Barberis 11, Favretto 4, Valgina 10, Casuscelli 7, Molino 3, Pasquarella 2, Marabotto, Piazza, Truffa, Budai. All. Calabrò.

Si ferma a tre la striscia di vittorie consecutive dell'Avigliana Basket al femminile che, venerdì sera, si è dovuta arrendere alle ostiche avversarie del Cerrus Novara che all'andata avevano venduto cara la pelle. Si arrende dopo 40' di battaglia la formazione allenata da Spampinato, pagando percentuali al tiro deludenti rispetto alle scorse uscite, apparendo fin da subito contratta e con maggiore difficoltà a creare gioco e conclusioni. Le novaresi respingono chirurgicamente ogni tentativo delle Greens anche grazie a conclusioni dalla lunghissima distanza, avendo la meglio nel finale. Ora testa alla trasferta in Monferrato e alla sfida casalinga con Reba Basket.

«Oggi molte cose non hanno girato per il verso giusto, pazienza giriamo pagina ed andiamo avanti» commenta a fine gara il coach di casa «siamo ancora in lotta per cercare di agganciare la finale di Coppa Piemonte, che nonostante la sconfitta rimane alla nostra portata».

AVIGLIANA BASKET 47

CERRUS NOVARA 53

AVIGLIANA: Souare 2, Grassino, Rizzi, Molinari 2, Lupo 14, Candela 12, Maschera 5, Manuguerra 2, Coppola 1, Gorgitano 4, Cattani 4. All. Spampinato. Ass. All. Rizzo. Ass. All. Brolatti.