Overall Tre Colli: 28° Giro della Provincia di Biella

28° Giro della Provincia di Biella, un appuntamento di prestigio e di alto contenuto tecnico a carattere internazionale dove Overall Tre Colli schierera' al via Davarias, Belloni, Fraccaro, Crespi e Sasso con quest'ultimo in crescita di condizione come gia' dimostrato sabato scorso a Pontedera. Da sottolineare anche la scelta di inserire nel roster Fabio Crespi, al primo anno in categoria, nel segno della politica del Team di proporre appuntamenti esperienzali alle giovani leve.

La direzione del Team sara' del d.s. Francesco Baldi e meccanico Lorenzo Piolatto.