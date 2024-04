Preciso e continuo, il Derthona batte Pesaro

Avvio di gara brillante del Derthona che, spinto da Obasohan e Severini, raggiunge la doppia cifra di vantaggio a metà frazione (19-9), prima di subìre il rientro e il sorpasso avversario in chiusura di periodo (21-22 al 10’). Nel secondo quarto la squadra allenata da De Raffaele scava il solco azione dopo azione, crescendo di livello in difesa e continuando a trovare fluidità in attacco: all’intervallo Leoni avanti 44-33.

Al rientro degli spogliatoi l’incontro prosegue con lo stesso leitmotiv della seconda frazione, con la Bertram a condurre le operazioni e a respingere ogni tentativo di rientro avversario: al 30’ il parziale è 68-54. Nell’ultimo periodo i Leoni, con una serie di canestri da tre punti, dilatano ulteriormente il gap e vincono 94-76.

Così coach Walter De Raffaele al termine della gara: «Venivamo da due buone, ottime prestazioni come Brescia e Trento dove era mancata, soprattutto nella seconda, solo la vittoria. Stasera i ragazzi hanno fatto una partita di spessore sui due lati del campo contro una squadra dal grande talento offensivo. Stasera abbiamo costruito e segnato tanti buoni tiri con giocatori diversi, muovendo la palla (20 assist), prestando maggiore attenzione nel secondo tempo alle palle perse. Ci godiamo la vittoria e rimaniamo agganciati al sogno playoff. Non è una sorpresa che Baldasso faccia queste partite, può fare canestro in tanti modi e in tutte le situazioni, stasera ha fatto canestro con grande continuità. I rimbalzi offensivi, soprattutto dei piccoli, sono stati molto importanti per avere controllo e inerzia della gara. Ringrazio Candi e Radoševi? che, nonostante gli acciacchi, ci hanno dato minuti nelle rotazioni».

Bertram Derthona 94

VL Carpegna Prosciutto Pesaro 76

Parziali (21-22, 44-33, 68-54)

Tabellini:

Derthona: Zerini 2, Ross 9, Dowe 13, Candi, Tavernelli, Strautinš 7, Baldasso 23, Severini 12, Obasohan 14, Weems 12, Thomas 2, Radoševi?. All. De Raffaele

Pesaro: McDuffie 22, Bluiett, Visconti 11, Wright-Foreman 14, Ford, Maretto ne, Tambone 4, Cinciarini 14, Mazzola 7, Fainke ne, Love 4. All. Sacchetti