La Reale Mutua Torino ’81 Iren vince e convince contro il Padova

LA PARTITA

Inizia il match e la Torino ’81 si porta subito in vantaggio con la rete di Ettore Novara. Passa soltanto qualche minuto e i torinesi raddoppiano con la superiorità realizzata da Cigolini e fanno il 3-0 con Ettore Novara. A un minuto alla fine del primo tempo di gioco i ragazzi di Simone Aversa trovano la quarta rete di giornata con il mancino di Giacomo Novara. Si rientra in acqua e il Padova accorcia le distanze con il rigore trasformato da Tomasella, ma la Torino ’81 è in partita e si riporta sul +4 con il gol di Abate con l’uomo in più. I padroni di casa continuano ad attaccare e Gattarossa realizza il 6-1, ma a metà del secondo tempo di gioco i ragazzi di Rolla fanno il 6-2 con il gol di Leonardi. I gialloblù non mollano e prendono il largo con le reti di Ermondi e Giacomo Novara in superiorità numerica e il gol di Gattarossa che vale il 9-2.