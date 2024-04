Cuneo vince a Pineto e passa ai Quarti della DelMonte® Coppa Italia

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo chiude a Gara 2 i non scontati Ottavi della DelMonte® Coppa Italia Serie A2 contro Pineto. Una partita in cui i biancoblù hanno dovuto fare a meno dell’opposto danese, uscito per un fastidio alla spalla e un Bristot che ha saputo entrare bene e affrontare al meglio la situazione in campo. Nel secondo set i padroni di casa devono fare a meno di Coach Cezar Douglas Silva, allontanato dai direttori di gara per proteste. Con questa vittoria i cuneesi passano il turno e accedono ai Quarti dove affronteranno Porto Viro in Gara 1 Mercoledì 1° Maggio in trasferta e Gara 2 il 5 Maggio in casa. L’eventuale Golden set sarà giocato al termine di Gara 2 presso il Palazzetto dello Sport di Cuneo.



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Dukic schiacciatori; Staforini (L).

Coach Douglas schiera: Paris palleggio, Santangelo opposto, Basso e Nikacevic al centro, Di Silvestre e Panciocco schiacciatori; Sorgente (L).



MVP di serata il regista biancoblù, Daniele Sottile.





Al termine della partita Coach Battocchio: «Contrariamente a quanto può dire il risultato è stata una gara bella tosta e accesa con degli aspetti emotivi importanti. Abbiamo dovuto mettere davvero tutto noi stessi per questo risultato contro una squadra agguerrita; non era scontato passare il turno in due gare».



Prossimo appuntamento con la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, Gara 1 dei Quarti della DelMonte® Coppa Italia A2, che si giocherà mercoledì 1° maggio alle ore 18.00 a Porto Viro. Diretta gratuita su Volleyball World Tv.



Abba Pineto 0

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3