Le Igorine cedono a Legnano

Al palaAgil, nella 23esima giornata di campionato di serie B1 passa la terza in classifica 0-3 (16-25; 17-25; 21-25). In campo ci sono Guatteo opposto e Fickaj in regia, Bianchi C e Moiran al centro, Talerico e Del Freo schiacciatrici, Marelli e Pasqualini liberi.

L'avvio del set è equilibrato (6-8), poi Legnano crea il primo break (8-11) e sul 9-14 è time out per le Igorine. Medici chiama la seconda pausa sul 9-17. Dall'11-19 la Igor conquista quattro punti in fila per il 14-19 ed è pausa per le ospiti. Legnano sfrutta le mani del muro ed è 16-25.

Nel secondo set partono forte le ospiti che si fissano sul 3-11, le Igorine sono comunque battagliere ma faticano ad accorciare le distanze. Dall'11-20 le trecatesi sono brave a accorciare un po' (14-20), ma il secondo finale è ospite (17-25).

Terzo set ed è 5-2 per le Igorine, che rimangono in vantaggio poi punto a punto fino al 9-8. Legnano fa sentire ancora la sua esperienza ed è 9-12. Medici richiama le sue sull'11-17. Dal 13-21 le Igorine riescono comunque a togliere un po' distanza e il finale è 21-25.

Igor Agil Volley 0

Focol Legnano 3

Parziali (16-25; 17-25; 21-25)

Igor: Nagy, Guatteo, Moiran, BadalFickaj, Bianchi C, Brezza, Pasqualini (L), Bianchi G, Marianelli, Talerico, Marelli (L), Martelli, Del Freo. All. Medici.

Legnano: Lenna (L); Carcano; Monni, Angelinetta, Moroni, Dallorso, Aliberti, Brogliato (L), Banfi, Cavaleri, Mazzaro, Roncato, Zingaro. All. Turino.