La Pallacanestro Chivasso passa a Omegna

La lunga trasferta sul lago d’Orta per la Pallacanestro Chivasso , ospite dei padroni di casa di Paffoni Omegna , si conclude con il successo dei biancoverdi col risultato finale di 66-69 . Una vittoria che regala i primi 2 punti in classifica nella poule salvezza, mantenendo accesa una flebile fiamma di speranza di poter ancora lottare per mantenere la categoria.

Infatti la gara di Omegna rappresentava l’ultima spiaggia per Vettori e compagni, essendo arrivati al match con un record negativo di 0 vittorie e 3 sconfitte, che li relegava sul fondo della classifica con vista sulla serie D in caso di sconfitta con Omegna.

Invece i biancoverdi hanno dimostrato di essere ancora sportivamente vivi e di voler lottare fino alla fine del campionato, mostrando in campo quella determinazione che è mancata troppe volte durante la regular season. Determinazione che ha permesso ai chivassesi di condurre nel punteggio per quasi la totalità della gara e di reggere l’urto del rientro dei padroni di casa senza perdere la bussola, soprattutto nei 15” finali, in cui Omegna ruba palla e s’invola per il canestro del sorpasso, annullato per fallo di sfondamento su Pecchenino.

Riavvolgendo il fim della gara, si assiste ad una Pallacanestro Chivasso che parte leggermente contratta in attacco - soprattutto con Pagetto, che lascia il campo dopo appena 2’ di gioco - ma concentrata in fase difensiva, nonostante alcuni rimbalzi offensivi di troppo concessi ad Omegna. E’ una rubata con schiacciata di Pecchenino a destare i biancoverdi, che iniziano a collaborare in attacco, trovando buoni tiri con il rientrante Pagetto (2 triple nel quarto), Villata, Greppi e Brentin. Il primo parziale si chiude così sul 16-20, mentre nel secondo Chivasso s’invola sul 24-40 a -4’ dall’intervallo. Vantaggio rosicchiato da Omegna che sfrutta 3 palle perse chivassesi per segnare da tre punti con Guala e riportarsi a -9.

Anche nel terzo periodo Omegna continua la sua risalita sfruttando la difesa a zona e arrivando anche a -4, prima che 4 punti in fila di Droetto rimettano 6 punti di distanza tra le due formazioni (48-54 al 30’). L’ultimo quarto si apre con una nuova fiammata chivassese che allarga la forbice del vantaggio sul +12 con 7’ sul cronometro, ma Omegna non demorde e sospinta da Guala, risale fino al -1 a 15” dalla sirena. A questo punto Chivasso perde palla, Ramenghi attacca il canestro chivassese e segna con contatto il canestro del sorpasso, ma il fischio arbitrale annulla per fallo in attacco su Pecchenino, bravo a prendere posizione sotto canestro. Sul seguente fallo sistematico Bertino segna 2/2 dalla lunetta che rasserena gli animi chivassesi e muove la classifica della poule salvezza.

Paffoni Fulgor Omegna 66

Pallacanestro Chivasso 69

Parziali (16-20; 34-43; 48-54)

Paffoni Fulgor Omegna: Maulini 3, Lo Basso 4, Santini 4, Orlando, Barberis 6, Ramenghi 9, Guala 19, Trebeschi 3, Donaddio 16, Jokovic, Fomba 2.

Pallacanestro Chivasso: Bertino 13, Villata 3, Pecchenino 13, Vettori, Babarange n.e., Cambursano 7, Droetto 6, Regis, Greppi 4, Pagetto 18, Brentin 5. All. Giardino, A.All. Bruno.

Arbitri: Sig.ri Stinà e Sellitri di Torino

Note. Tiri liberi: Paffoni Omegna 13/21, Chivasso 14/16