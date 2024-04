Derthona Basket - ‘Tre vs tre’ Business to Basket: gli sponsor vanno a canestro

La prima edizione di ‘Tre vs tre Business to Basket’ ha portato, ieri, sabato 20 aprile, sui parquet tortonesi oltre 90 giocatori, tra uomini e donne, che hanno dato vita a un grande spettacolo. Cinque i gironi della competizione, al termine della mattinata le migliori sedici squadre sono scese in campo alla Cittadella dello Sport per la fase a eliminazione diretta.